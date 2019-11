Nyerő szériától a nyeretlenig jutó balatoniak a Vasas otthonában

A legutóbbi szezonban negyedik, jelenleg a nyolcadik Vasas új, ötezer férőhelyes, idén júliusban átadott stadionjában lép pályára a BFC Siófok, vasárnap 16.30 órakor. A találkozót az M4 sport televízió élőben közvetíti.

Ha Siófokon rendeznék a találkozót, az adna némi okot az optimizmusra, hisz hazai pályán már tizenkét veretlen bajnokinál járnak Magasföldiék. Idegenben viszont… Eddig kétszer kaptak ki a kék-sárgáknak ebben a szezonban, mindkétszer vendégként és nyert állásból! Nem csak a hazai pálya szól a Vasas mellett, hanem a balatoniak formája is, mely jelentősen romlott! Öt veretlen bajnokival kezdték ezt a bajnokságot, közte négy győzelemmel, most viszont négy nyeretlennél járnak! Tizenkét találkozó alatt sikerült – összekuszálva a szálakat – eljutni előbbitől az utóbbiig, a nyerő szériától a nyeretlenig.

A balatoniak mutatott teljesítményét jól szemlélteti, hogy az elmúlt két fordulóban mindössze egy büntetőből elért találatot tudtak felmutatni, vagyis megállt a támadójátékuk, Szakály például hatszáz perce nem talált az ellenfelek hálójába, Horváth Péter pedig utolsó akciógólját 449 perce szerezte, azóta egy büntetőből elért gólig jutott. Ők ketten a tavaszi szezonban tizenhét gólt jegyeztek, most nyolcnál járnak…

Nem lehetetlen persze nyerni Angyalföldön, hisz a legutóbbi hat összecsapásból hármon is sikerült, az elmúlt szezonban is elhozták a három pontot Réti és Magasföldi révén. A sikerhez lényegesen jobb teljesítmény kell persze az elmúlt fordulókban látottaknál, amire képesek lehetnek persze Magasföldiék, akik hét közben bejutottak a Magyar Kupa harminckét csapata közé a megyei első osztályú Berettyóújfalu legyőzésével. Gál István edző nyolc játékosát is megkímélte a több mint ötszáz kilométeres utazástól, ketten pedig egy félidőnyi játéklehetőséget kaptak tőle. A Vasas is továbbjutott, viszont hosszabbításos találkozóra kényszerült Pápán, ráadásul ezúttal a korábban Siófokon játszó Szivacski nélkül kénytelenek pályára lépni.