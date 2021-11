Nyert a Fino, de elveszítette magyar karmesterét

Áldozattal járt a Fino-Kaposvár vasárnap esti hazai győzelme. A második felvonásban megsérült a csapat magyar karmestere, Iván Gergő, akire több hetes kényszerpihenő vár.

A mérkőzés elején még úgy tűnt, hogy nemes egyszerűséggel lehengerli fővárosi ellenfelét a Fino-Kaposvár. Már 9–3 arányban vezettek a házigazda somogyiak, amikor másodjára is időt kért ifjabb Nagy Péter, hogy rendezze csapata sorait. Ez nem igazán sikerült, így a Fino-Kaposvár együttese magabiztosan gyűjtötte be az első felvonást.

A folytatásban azonban megváltozott a játék képe. Most a MAFC-BME csapatánál volt az előny, ráadásul 11–6 arányú vendégvezetésnél a hazaiak magyar karmestere, Iván Gergő – aki az utóbbi találkozókon küzdötte be magát a kezdőcsapatba – fájdalmas arccal elterült a játéktéren. Nem is tudta folytatni a játékot: a brazil légiós Garchet állt be a helyére. Az első orvosi diagnózis szerint külső bokaszalag-szakadást szenvedett Iván Gergő, de hogy csak három hetet, vagy akár ennek a dupláját lesz kénytelen kihagyni, az a hétfői tüzetes orvosi vizsgálaton dől majd el. Az amúgy is sokat hibázó kaposváriak láthatóan képtelenek voltak felpörögni, a Bp. MAFC-BME pedig mondhatni tetszés szerint érte el a pontjait.

A második szettet követő szünetben Ruben Wolochin és edzőtársa, Demeter András György megpróbáltak lelket önteni a játékosaikba. A játszma első fele még kiegyenlített volt, utána aztán a bosnyák légiós, Marko Milovanovics kegyetlenül elkezdte bombázni az ellenfél térfelét: csak ebben a felvonásban 11 ponttal kínálta meg az ellent. Az utolsó, negyedik felvonásban is inkább a Finónak állt a zászló, s a 95 percig tartó összecsapást a mezőny legjobbja, Marko Milovanovics zárta le. Amúgy Milovanovics a meccs végéig 24 pontig jutott, míg a vendég Bp. MAFC-BME legponterősebb játékosa a Kaposváron nevelkedett Szabó Barna Frigyes volt 17 pontjával.

Fino-Kaposvár–Bp. MAFC-BME 3–2 (19, –14, 18, 21)

Kaposvár Aréna, 250 néző. Vezette: Mezőffy, Sík.

Fino-Kaposvár: Iván G. (1), Hubicska (12), Sandoval (9), Milovanovics (24), Bögöly (10), Ouyachi (8). Csere: Bozóki (liberó), Kiss M. (1), Garchet (1), El Azhari (–), Vasquez (–). Vezetőedző: Ruben Wolochin. Edző: Demeter András György.

Bp. MAFC-BME: Gomez (7), Krupánszki (11), Lescay (11), Szabó Barna (17), Benkó B. (6), Eke (6). Csere: Pápai P. (liberó), Torbica (1). Vezetőedző: ifjabb Nagy Péter. Edző: Tamás Zoltán.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 5–2, 10–5, 12–10, 15–10, 20–14, 25–19 (23 perc).

2. játszma: 3–5, 6–10, 8–15, 11–20, 14–25 (23 perc).

3. játszma: 5–4, 7–7, 10–9, 15–12, 20–16, 25–18 (26 perc).

4. játszma: 1–3, 5–3, 10–8, 15–11, 20–15, 22–20, 25–21 (23 perc).