Nyolcszor köszönt be Németh József Attila

Elrajtolt a siófoki Nagystrandon a Nemzeti Strandlabdarúgó Liga; az első kört a házigazdák egy győzelemmel és négy vereséggel zárták. A 17 éves Németh József Attila nyolc gólig jutott, amivel az első forduló harmadik legeredményesebb játékosa volt a Bodon Péter FC együttesében játszó Voitenko és a bonyhádi Máté mögött. Az előbbi 18 góljából kilencet a Siófoknak lőtt...

Alaposan átalakult a Siófoki Bányász SE csapata, amely az előző bajnokságot „dubai segítséggel” a második helyen fejezte be, miután az elődöntőben a Jászfényszarut legyőzte, az aranymeccsen pedig kikapott a Gyöngyöstől. Most azonban nincs külföldi edző, külföldi játékos. Ráadásul a legutóbbi bajnokság második legeredményesebb játékosa, a válogatott Turós Viktor is elhagyta őket az Újhartyán kedvéért, aki volt csapata ellen triplázott.

A vereségek közül talán az első, az FC Junior Sport elleni lehet igazán fájó, lévén 18 perc után még a siófokiak vezettek (3–2), sőt, a 24.-ben is döntetlen volt az állás… A Bodon Péter FC elleni eredmény mondhatni papírforma, ahogy a Zebegény-Garvittax elleni siker is annak mondható.

Mester Gellérték ezekkel az eredményekkel az első kör után – amely 188 gólt hozott, vagyis a meccsenkénti átlag 10,4 volt – a hetedik helyről várhatják a folytatást a kilenc csapatot számláló bajnokságban. A második fordulóban az eddig veretlen, négyből négyet nyerő bajnokesélyes Gyöngyös (szombaton 14 órakor), a Bonyhád (vasárnap 10 órakor) és a Jászfényszaru (vasárnap 13 órakor) lesz a Siófoki Bányász SE ellenfele. Nem lesz egy könnyű játéknap…

A Nemzeti Strandlabdarúgó Liga 1. körének eredményei

FC Junior Sport–Siófoki Bányász SE 6–4

Siófoki Bányász SE: Bagi – Mester, Lapos, Szabó Dániel, Bocsev. Csere: Joó, Szentmártoni, Németh J., Szabó Dominik, Andróczi. Edző: Jenei Zoltán.

A gólszerzők: Rutai 3, Szentes, Bullás, Albert, illetve Lapos, Szabó Dániel, Bocsev, Németh J.

Újhartyán VSE–Siófoki Bányász SE 7–4

Siófoki Bányász SE: Bagi – Németh J., Lapos, Szabó Dániel, Bocsev. Csere: Czerula, Mester G., Gruber A., Szabó Dominik, Andróczi. Edző: Jenei Zoltán.

A gólszerzők: Turós 3, Nagy D., Wrábel, Deák, Andróczi (öngól), illetve Szabó Dominik 2, Németh J., Bocsev.

Bodon Péter FC–Siófoki Bányász SE 9–5

Siófoki Bányász SE: Bagi – Németh J., Lapos, Szabó Dániel, Bocsev. Csere: Joó, Gruber A., Szabó Dominik, Andróczi, László. Edző: Jenei Zoltán.

A gólszerzők: Voitenko 4, Bych 2, Vojtekovszki 2, Jakab, illetve Németh J. 2, Lapos, Bocsev, Szabó Dominik.

Siófoki Bányász SE–Zebegény-Garvittax 6–2

Siófoki Bányász SE: Benke – Bene Zs., Lapos, Szabó Dániel, Bocsev. Csere: Bagi, Szabó Dominik, Török D., Németh J., Balogh B. Edző: Jenei Zoltán.

A gólszerzők: Németh J. 4, Török D., Szabó Dániel, illetve Kneip, Solti.

Bodon Péter FC–Siófoki Bányász SE 8–1

Siófoki Bányász SE: Benke – Bene Zs., Lapos, Szabó Dániel, Bocsev. Csere: Bagi, Németh J., Balogh B., Szentmártoni, Andróczi. Edző: Jenei Zoltán.

A gólszerzők: Voitenko 5, Bych, Khyzhniak, Vojteko, illetve Németh J.

Kiállítva: Németh J.