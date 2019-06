Olimpikonok is elrajtoltak a lengyeltóti triatlonon

Lengyeltótiban rendezték az V. Balatoni Úszóiskola (BÚI) triatlon országos ranglista versenyt.

A kétnapos, igen nívós megmérettetésre hazánk szinte minden pontjáról érkeztek sportolók, aki egyéniben, majd váltóban álltak rajthoz. Természetesen a házigazda egyesület sportolói is képviseltették magukat a rendezvényen.

– Idén ötödik alkalommal rendeztünk triatlon versenyt a dél-balatoni régióban – mondta Ányos Viktor, a Balatoni Úszóiskola elnöke. – Lengyeltóti először adott otthont ilyen eseménynek, hiszen eddig Fonyódon rendeztük az egyéni, míg Balatonfenyvesen a váltó bajnokságot. Bevált az új helyszín, így jövőre újra Lengyeltótiba hoznánk a rendezvényt. Már a szervezés elején mindenki pozitívan állt a kezdeményezés mellé és szerencsére a verseny után sem hallottunk negatív visszhangokat, bár volt egy kis torlódás. A versenyzők elmondása szerint egy nehéz, technikás, de jó pályát sikerült kialakítani. Látványos verseny volt, de az adottságok miatt viszonylag kevés nézőt tudtunk fogadni.

A szombati napon több mint hatszáz, míg vásárnap pedig közel hetven csapat állt rajthoz országos bajnokságon.

– Először rendeztünk hobbi futamot az Ötpróba Tokióba keretén belül, s ez is sikeresnek bizonyult, hiszen közel negyven amatőr versenyző mérettette meg magát – tette hozzá Ányos Viktor. – A mixváltó országos bajnokságra igazi nagyágyúk is érkeztek, hiszen Vanek Margit, Kovács Zsófia, Kuttor Csaba, Tóth Tamás olimpikonok is rajthoz álltak. Klein Péter