Öltözőkonténer avató és díjeső a siófoki kajak-kenusoknál

Dinamikusan fejlődik a Siófoki-Kajak Kenu Sportegyesület, amelynek mostanra 55 regisztrált tagja van, közülük több mint harmincan versenyengedéllyel is rendelkeznek, sőt sikeres bajnokságokon vannak túl az idei évben.

Az egyesület évadzáróján nem véletlenül fogalmazott úgy a Magyar Kajak- Kenu Szövetség (MKKSZ) elnöke, Schmidt Gábor, hogy a siófoki egyesület most újabb lökést kapott ahhoz, hogy meghatározó szereplőjévé váljon a kajak-kenu sportnak.

A Sió-parti evezős bázison átadott konténer épületben, nők és férfiak, fiúk és lányok külön öltözőket kaptak, ami az első lépés volt ahhoz, hogy egy komfortos edzőközponttá fejlődjön a terület. Egy fedett csónaktároló még hiányzik, de a Szövetség támogatásával hamarosan ez is meglesz.

Az átadó ünnepségen Schmidt Gábor, az MKKSZ elnöke azt mondta: fontosnak tartják, hogy mindenütt legyenek tagszervezeteik az országban, ahol adott a lehetőség az evezésre. A Sió-csatorna és a Balaton pedig kiváló vízfelületek. – A konténer program az első lépése annak, hogy segítsük a gyerekeket a mindennapokban. A következő lépés, hogy egy végleges házat is szeretnénk az egyesületnek.

Emellett hamarosan startol a Nemzeti Sportközpontokkal közösen az a turisztikai fejlesztési program, ami a Balaton több helyszínén létesít vízitúra megálló helyeket és ebben aprogramban Siófok is szerepel – mondta Schmidt Gábor. Az Ezüstpartra tervezett megállóhelyen jövő ősztől a szabadidős sportok iránt érdeklődőket várják majd, kölcsönzővel és a hajók mellett egyéb sporteszközökkel, például kerékpárokkal is.

Mivel a vízitúra hálózatnak Siófok mellett Balatonszemesen, Zamárdiban, Keszthelyen, Révfülöpön, Tihanyban és Balatonfüreden is lesz megállóhelye, így az érdeklődők a Balaton számos pontja között tervezhetnek sportprogramokat.

A siófoki kajak-kenusok életében meghatározó pont volt, amikor elkezdték az iskola evezős programot, hiszen ezzel folyamatosan sok száz helyi általános iskolással szerettethetik meg az evezést, sőt mostanra komoly versenyzői bázisuk is lett.

Az egyesületnek 55 regisztrált tagja van és 33-an versenyzési engedéllyel rendelkeznek – mondta Kardos László, a siófoki egyesület elnöke, aki arról is beszélt: hajóállományuk is bővül, sőt többen eljutottak már arra a szintre, hogy a szülők akár saját hajóba is beruháznak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az évadzárón Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy a siófoki kajak-kenus egyesületnek sikerült az iskolai oktatásba is bevinnie a sportágat, a mi azért is fontos, mert olyan lehetőséget biztosítanak a gyerekeknek, ami növeli a vízbiztonságukat, ráadásul a testnevelés órákon friss levegőn sportolhatnak a fiatalok. Közülük sokan vannak, akik annyira komolyan veszik a versenyzést, hogy azt eredményeik is visszaigazolják, így a kajakosok idei évadzárója nemcsak öltözőavatóval, hanem díjesővel zárult.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS