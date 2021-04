Óriási csata után egyenlített a Vasas a Diamant ellen

Hazai pályán nyert a Vasas Óbuda az 1. MCM-Diamant Kaposvár ellen, így 1–1-re módosította a női röplabda Extraliga bronzcsatájának állását, a párharc az egyik fél harmadik sikerééig tart.

Előre borítékolni lehetett, hogy a Vasas jobb teljesítményt nyújt majd hazai pályán, mint kedden este Kaposváron, és a fővárosi együttes nem is cáfolt rá az előzetes jóslásokra. A piros-kékek kis előnyt szereztek az elején, amit sokáig ügyesen őriztek. A kaposváriak remekül hajráztak: 22–19-ről is felálltak, és Matics bombája után már 23–23 állt a táblán. A végén azonban nem sikerült feltenni az i-re a pontot, egy technikai hiba miatt a Vasas örülhetett a részsikernek.Határozottan és pontosan kezdte a második játszmát a Diamant, mely Matics blokkjával és Kump szép ütésével néggyel vezettek. A hazaiak szinte pillanatok alatt egyenlítettek, aztán Kliszura és Helics pontjaival került ismét lépéselőnybe a Challenge-kupa és a Magyar Kupa idei bronzérmese. Látványos, remek labdamenetekkel tarkított küzdelmet láthattunk, Kump Alíz egymás után háromszor is nagyszerűen sáncolt, és a harmadik megmozdulás a pontot is meghozta övéinek. A vendégek szépen haladtak az egyenlítés felé, egy alaposan elhibázott játékvezetői döntés azonban kizökkentette a társaságot, így 19–19-ről indult a végjáték. A legfontosabb pillanatokban a hazaiak jobban összpontosítottak, és végül a feladó Fábián Fanny szemfüles pontjával minimális arányban felülkerekedtek.

A harmadik játékrész első részében felváltva estek a pontok, egyik csapat sem tudott megnyugtató előnyt szerezni, 10–10 után kétszer villant Helics, nem sokkal később pedig Kump előbb sáncolt, majd nyitott egy ászt, és máris négy ponttal vezetett a Diamant. Továbbra is jól mezőnyözött mindkét együttes, így élvezetes és izgalmas volt a játék. Az előző szetthez hasonlóan a nagyot küzdő házigazda egyenlíteni tudott, de 21–21 után Kliszura szerzett fontos pontokat, ám a túloldal sem hagyta magát. Aztán 23–23-nál Kliszura volt eredményes, egy rossz fővárosi ütés nyomán aztán összejött a szépítés.

Sokat elárult a csatáról, hogy az első három szett is csak két pontos különbséggel dőlt el az egyik csapat javára. A folytatás sem fulladt unalomba, az egyik oldalon a hosszú sérülése után visszatérő, honosítás előtt álló center, Kalicsanyin hozott új színt a játékba, a túloldalon pedig Szűcs Kinga tett hozzá a produkcióhoz. A 17 esztendős Kump továbbra is nagyot alakított, és közben a Diamant kis előnyt is kiharcolt magának. A Vasas játékosai ezúttal is visszajöttek a meccsbe, így lehetetlen volt megtippelni, ki nevet a végén, 18–18 után két vendégpont következett, aztán újból egalizált a házigazda, majd 20–20-as állást követően megismétlődött mindez. És még ezt is lehetett fokozni. Takács hosszú szervája után szettlabdahoz jutott a Diamant, két hiba után azonban már a Vasasnak volt meccslabdája. Egy újabb kaposvári tévesztés pedig véget vetett a nem mindennapi küzdelemnek.

Ezen az estén tényleg csak kis dolgokon múlt a siker. A következő összecsapás hétfőn 18 órakor lesz a Kaposvár Arénában.