Óriási meccsen nyert egy ponttal Kaposváron a Falco

Hosszabbítás után, mindössze egy ponttal, de vereséget szenvedett a tabellán második helyen álló szombathelyi együttestől a Kaposvári KK csapata az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság tizenkilencedik fordulójában.

Kaposvári KK–Falco-Vulcano Energia KC 104–105 (26–25, 20–18, 22–28, 23–20, 13–14)

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 1000 néző, vezette: Kapitány G., Gál J., Vida B.

A vendégeknél Perl Zoltán sérülése nem jött rendbe így a fiatal Durázi és Dancsecs mellet rá sem számíthatott Szrecsko Szekulovics vezetőedző. A kaposváriak immár a héten kölcsönadott Grebenár Péter nélkül álltak fel, de visszatért Baki Gergely.

Telt ház, remek hangulat fogadta a csapatokat, a találkozó első pontjait ugyan Ivosev szerezte, de hamar jött Váradi triplája válaszként, A hazaiak elsősorban a palánk alatt próbáltak újabb pontokat elérni, míg a vendégek távoli dobásokra építettek.

Váradit nem tudták tartani a somogyiak, az ő révén vezettek a vasiak. Ivosev pazar blokkja után Hendlein duplájával fordítottak a kaposváriak, A második negyedben Ivosev öt pontjával rajtoltak a hazaiak, de védekezésben nem sikerült megállítani a vasiakat. A 13. percben Zsigeranovics került a parkettre miután ütközött Ivosevvel, úgy kellett letámogatni a Falco centerét.

Ivosev újabb fantasztikus blokkja után, nemes egyszerűséggel emelt be egy triplát és zsákolt is. Váradi azonban egyedül is gondoskodott arról, hogy ne szakadjon le csapata, így fej-fej mellett haladtak a csapatok. A félidő utolsó percében aztán Ivosev pontjaival sikerült 46–43-as vezetést szerezni.

Időközben a játékvezetők visszanézték Zsigeranovics sérülését és a videó alapján is kiderült, hogy nem történt szándékosság az ütközés során. A szombathelyi centert agyrázkódás gyanúja miatt kórházba szállították.

A nagyszünet után jól kezdtek a somogyiak és sikerült néhány ponttal meglépni. Govens öt pontjával azonban nem szakadt le a Falco, Norfleet 2+1-ével pedig megint a vendégeknél volt az előny. A 28. percben Tóth Norbert kapott technikait reklamálásért, a záró szakasz pedig 68–71-es állásról indult. Egyik edző sem cserélt sokat, így döntő volt, hogy melyik gárda játékosai bírják jobban a tempót.

Jól védekeztek a szombathelyiek és pontosabbak voltak a dobásaik is. A 32. percben Váradi alakította 68–77-re az eredményt, ekkor kért időt Fekete Ádám vezetőedző. Gibbs triplája adott újabb lendületet a somogyiaknak, de Pustahvar rendre betalált távolról. A 34. percben Norfleet kipontozódott, Dunn pedig öt ponttal lopta a távolságot és csaknem felrobbant a csarnok, amikor Gibbs 85–85-re egyenlített. Az utolsó percben Spica két büntetőjére Tóth Norbert eggyel válaszolt, így következhetett a hosszabbítás.

Dunn kipontozódása után is mindent megpróbáltak a kaposváriak, a feltámadó Spica pontos duplákkal, Ivosev pedig két büntetővel visszahozta a reményt. Nyolc másodperc volt vissza, amikor Govens estében is betalált és eldöntötte a csatát a Falco javára.

Fekete Ádám: – Keményen megdolgozott a Falco a győzelemért. Minden egyes momentumnak jelentősége volt ezen a meccsen. Számunkra Dunn kipontozódása volt a legnehezebb szituáció. Többször is megnyerhettük volna a találkozót, de végül vereséget szenvedtünk. Közönségünk fantasztikus volt, a további meccseken próbálunk olyan teljesítményt nyújtani, hogy újabb győzelmeket arassunk.

Szrecsko Szekulovics: – Zsigeranovicsot kórházba kellett vinni a meccs közben és Boriszov sem volt száz százalékos. Ennek ellenére tudtunk nyerni egy hazai pályán nagyon jó Kaposvár ellen. Nagyon fizikális és mentálisan is erős meccs volt. A végén a szerencse is mellénk állt és korrekt szurkolás mellett, nagyon nehéz mérkőzésen arattunk győzelmet.