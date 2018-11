Óriási ugratás és második hely – kiválóan sikerült a horvát túra

Kiválóan szerepelt a Kovács Antal, Istovics Gergő alkotta kaposvári páros a horvátországi 9. Santa Domenica Rally Show-n.

Ismét, immár hatodik alkalommal vette a horvátországi Samobor felé az irányt a Kovács Antal, Istovics Gergő (Speed Rally Team) alkotta páros. A Santa Domenica Rally Show rendezőivel igen jó kapcsolatot ápol a Ford Fiesta R5-el versenyző duó, és miután a Mecsek Rallyn személyesen hozták el nekik a meghívót a rendezvényre, így az idén sem volt kérdés, hogy tiszteletüket teszik az amúgy fantasztikusan megrendezett show-n.

– A nevezési lista közzétételekor láttuk, hogy igen erős mezőnybe fogunk csöppenni, mindezt garantálta a tizenhárom R5-ös kategóriájú versenyautó, melyek nagy részét top pilóták hajtják a különböző bajnokságokban – mondta Istovics Gergő. – Összesen 105 autó vágott neki a megméretésnek és a mezőny igen színes volt: 6-7 országból érkeztek résztvevők.

A shakedownon, azaz a bemelegítő futam után a hatodik legjobb idő került Kovács Antal, Istovics Gergő neve mellé. Biztató volt, hogy tizedmásodpercekre voltak egymástól a versenyzők, és ez vasárnapra igen szoros küzdelmet ígért. Az esti rajtceremóniák (si) alaposan megadták a módját a szervezők: egy igazi dszembori volt tűzijátékkal, lángeffektekkel.

– A verseny hetében folyamatosan figyeltük az időjárás-előrejelzést, s láttuk, minimális az esélye a száraz napos időnek – tette hozzá Istovics Gergő. – Nem is csalódtunk, hiszen vasárnap már arra ébredtünk, hogy az eső folyamatosan esik. A felgyülemlett sár és a rengeteg pocsolya miatt legalább a gumitaktikán nem kellett sokat gondolkozni, reggel mindjárt gumivágással kezdték a fiúk a napot, hogy alkalmas legyen a nagy sárra és a várhatóan nagy tócsákra.

Az első szakaszon mindjárt egy második idővel nyitottak és meglepődve tapasztalták, hogy egész nagy különbségek alakultak ki, így kicsit megnyugodhattak, mert az üldözőik tisztes távolságban voltak tőlük.

– A második szakaszon tartottuk a második helyezésünket, és a versenyt vezető osztrák Simon Wagner mindössze 3,3 másodpercre volt előttünk két gyorsasági után – emelte ki Istovics Gergő. – Megbeszéltük, hogy „sietni” kell, és akkor meglehet az esély akár a győzelemre is, de az egyre jobban elhasználódott pályához, valamint az extrém sárhoz az osztrák riválisunk jobban tudott alkalmazkodni, így meglépett és 7,8 másodperces előnyt épített ki előttünk. A második pozíciónk itt már nem forgott veszélyben, így az utolsó mindent eldöntő szakaszra már „csak” egy biztonsági menetelt terveztünk, hiszen csak akkor lett volna reális esélyünk a győzelemre, ha hibázik az osztrák riválisunk. Ezt a luxust azonban nem engedte meg magának, így a célban egy abszolút második helyezést ünnepelhettünk.

– A Ford Fiesta R5 hibamentesen tette a dolgát, s ezért óriási köszönet jár a szervizcsapatunknak, s a rengeteg szurkolónak is, akik ebben a zord időben is kitartottak és drukkoltak nekünk – hangsúlyozta. – Összességében egy rendkívül jól szervezett versenyen vettünk részt, a rendezők ismét kitettek magukért, látszott, rengeteget dolgoztak, hogy minden zökkenőmentesen menjen. A hab a tortán, hogy a leglátványosabb ugratásért is kaptunk egy különdíjat, így tele élményekkel tértünk haza Horvátországból.

Sokat nem pihenhet a Kovács Antal, Istovics Gergő alkotta páros, hiszen pár nap és az év végi „kötelező” bulifutammal, a Mikulás Rallyval zárják az idei esztendőt Veszprémben.

