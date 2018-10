Óriásit küzdött, de kikapott a Szolnoktól a Kaposvári KK

Küzdelmes mérkőzést vívott a címvédővel a Kaposvári KK együttese a férfikosárlabda NB I./A csoportjában, ám végül igazolta a papírformát a Szolnoki Olaj KK csapata.

Kaposvári KK–Szolnoki Olaj KK 91–98 (19–30, 23–17, 24–35, 25–15)

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 800 néző, vezette: Pálla Z., Kulcsár T. Hervay T.

A bajnoki címvédő, Magyar Kupa-győztes Szolnoki Olaj KK ellen a távozó Toney McCray és a sérült Marko Spica nélkül állt fel a Kaposvári KK a pontvadászat negyedik fordulójában.

Jól kezdtek a somogyiak, akik Halászt vonultatták fel irányítóként az induló ötösben, így Johnson hátvédként szerepelt. Csakúgy, mint a tavaly megnyert meccsen, ezúttal tíz pontos előnyt kovácsoltak a hazaiak, így nem maradt el Alekszics edző időkérése sem.

Vojvoda és Murphy tripláival hamar ledolgozta hátrányát a címvédő. Rowsey, pedig már hasonlóképp juttatta vezetéshez csapatát egy 13–0-ás szakasz lezárva. A negyed végéig kereken harminc pontot szórtak az alföldiek, volt tehát mit megbeszélni a rövid szünet alatt.

A folytatásban Halász jól kiosztott labdáiból Baki és Hendlein is eredményes volt, ezzel tízen belül maradtak a somogyiak. Vojvodát azonban nem lehetett tartani, a volt kaposvári hamar átlépte a tízes határt. Küzdöttek, hajtottak a hazaiak, nem lehetett panasz a hozzáállásra. A nagyszünetig fokozatosan dolgozták le hátrányukat Harazinék és Lilov zsákolásával egészen 42–47-ig sikerült felzárkózni.

A pihenőt követően is minden kaposvári hibát azonnal büntettek a vendégek, Tóth Ádám és Milosevics is könnyen szerzett újabb pontokat. Johnson és Markovic próbált lépést tartani a Tisza-partiakkal, de jókor jött Lilov hármasa is. A negyed végét azonban a kevesebbet hibázó vendégek zárták eredményesebben, így 66–82-vel kezdődött a záró szakasz.

Próbált ismét a tízpontos határ alá kerülni a hazai egylet, ez kettő perc után Johnson ziccerével sikerült is 76–85-nél. A 34. percben Bakit kellett lecserélni egy összecsapás után, a szolnokiak pedig nagyon fegyelmezett és szervezett csapatjátékot mutatva tartották előnyüket. A végén még Markovic zsákolt egy szépet, ám a meccset a szolnokiak nyerték, megérdemelten.

Kaposvári KK: Halász (-), Johnson (23/9), Lilov (20/12), Hendlein (18/9), Harazin (4). Csere: Markovic (14/6), Baki (12/6), Bogdán (-). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan.

Szolnoki Olaj KK: Rowsey (16/12), Vojvoda (20/8), Airington (10/6), Murphy (14/6), Andric (8). Csere: Benke (2), Milosevics (12/6), Tóth Á. (9), Kovács P. (7/3). Vezetőedző: Dragan Alekszics. Edzők: Jakab Máté, Szarvas Gábor.

Fekete Ádám: – Elsősorban támadásban sikerült előre lépnünk. Az eddigi legjobbat nyújtottuk ezen a téren. A hét második felében látszott edzésen, hogy a játékosok egyre jobban érzik egymást a pályán. Voltak nyilván hibáink, amikor kezdtünk visszajönni, akkor a Szolnok azonnal lépni tudott. A festékben való védekezést jelen helyzetünkben nyilván nehéz megoldani, de az önbecsülésünket visszaszereztük.

Dragan Alekszics: – Az elmúlt években nem nyertünk Kaposváron, ezt a rossz sorozatot pedig szerettük volna megszakítani. Örülök, hogy ezúttal sikerült. A rossz kezdés után ritmus váltottunk, ez meghozta az eredményességet is. Két remek szurkolótábor előtt, fantasztikus hangulatú meccset vívtunk, amelyből sikerült győzelemmel zárni.