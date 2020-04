Orrot lógatnak a versenypecások

Bár az idei horgászszezon is jól indult – februárban a 27. FeHoVá (fegyver-horgász-vadász) szakmai kiállításra több mint ötvenezren váltottak belépőt Budapesten a Hungexpón –, a vizes folytatás azonban elmaradt.

Az országos jellegű megyei horgászversenyek április közepén kezdődtek volna, ám a világméretű koronavírus-járvány nálunk is álljt parancsolt. A desedai idénynyitó, a IX. Energofish harcsafogó verseny mellett Balatonújlakon a Nyugati-övcsatornán a VII. Top Mix Preston Feeder Kupát is el kellett halasztani, akárcsak az évről évre egyre több pontyhorgászt vonzó VI. Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupát, az IBCC-t.

A most hétvégére tervezett XIX. Top Mix Preston úszós verseny is ment a levesbe: pedig a kétszeres úszós világbajnok (2004 – Belgium; 2006 – Portugália) és Európa-bajnok (2009 – Szlovénia) Walter Tamás, mint ahogy a fee­der-világbajnok (2012 – Belgium) Erdei Attila és a rangos Amerika Kupát egymás után háromszor elhódító Papp József is többször megfordult Balaton­újlakon. Ugyancsak elmarad április utolsó napján, szintén a Kaposvár melletti Desedán a XII. Pontyfogó Országos Bajnokság 1. fordulója, amely egyben magyar–olasz válogatott horgászverseny is lett volna.

A balatonújlaki erőpróbáról még csak annyit, hogy tavaly abszolút nevezési rekord született. A hét kategóriában meghirdetett erőpróbára (felnőtt nők és férfiak, 54 és 64 éven felüliek, azaz a lelkes és elszánt öregfiúk, továbbá az U20-as és az U15-ös kategória résztvevői, valamint a mozgáskorlátozottak) összesen másfél száznál is többen jelentkeztek, vagyis nemcsak a vízben volt nagy a (hal)sűrűség, hanem a Nyugati-övcsatorna partján is.

– Ha lesz rá módunk és lehetőségünk, akkor a hagyományos harcsafogó versenyünket valamikor az ősszel szeretnénk majd mindenképpen pótolni. A pontyfogó országos bajnokság nyitó fordulója biztosan elmarad idén, az egyéni horgászbajnokság sorsáról pedig az országos szövetség elnöksége dönt majd – mondta Kozári Miklós, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület elnöke.

Népszerű a Balaton, az IBCC-n 23,6 kg-os potyka a rekord

A még 2015-ben rendezett I. IBCC nemzetközi viadalra összesen 118 csapat nevezett Európából, az összfogás pedig túllépte a három tonnát. Az akkor kifogott legnagyobb poty­ka súlya 23,60 kg volt; azóta sem sikerült ennél nagyobbat megakasztani az IBCC-versenyeken. Az idén rekordszámú nevezés érkezett a koronavírus-járvány miatt végül elmaradó VI. Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupára: összesen 252 együttes nevezett. Érdekesség, hogy a jelentkezők között voltak afrikaiak, így libanoniak és szudániak is.

A másik hagyományos, látványos pontypecás megmozdulást, a VIII. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászversenyt az ősszel, október 1-je és 10-e között rendezik majd, ám az jóval kisebb volumenű lesz. Eddig 111 csapat adta le a nevezését.