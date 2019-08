Országos hírnévért szállnak harcba a somogyiak

Szerdán, 17.30 órától az elődöntővel folytatódnak a küzdelmek a Magyar Kupa Somogy megyei selejtezőjében. Ebben a körben a tét nem kevesebb, mint az országos főtáblára jutás.

Balatoni Vasas SE–Nagyatádi FC

– Nem lennénk sportemberek, ha nem akarnánk nyerni – vélekedett Vida András, a Balatoni Vasas SE vezetőedzője. – Hazai pályán mindenképp az országos főtáblára jutás a célunk. A két csapat jól ismeri egymást, így csak nüansznyi dolgok fognak majd dönteni a mérkőzésen.

– Szeretnénk az országos főtáblára jutni, de ez nem lesz egyszerű – fogalmazott Keszei Ferenc, a Nagyatádi FC vezetőedzője. – A Vasas támadójátéka sokat javult Turós Viktor leigazolásával, nálunk pedig sok a sérült, így leszűkült azoknak a játékosoknak a száma, akik két fronton is helyt tudnak állni. Ilyen létszámmal szakmailag is nehéz megoldani a szerda-szombat ritmust, de mindent megpróbálunk. Az elmúlt években nem sok babér termett számunkra a Vasas ellen, de két éve is pont ellenük játszottunk a főtáblára jutásért, akkor büntetőkkel sikerült nyernünk.

Marcali VFC–Nagybajomi AC

– Az egymás ellen vívott bajnokiból nem, de az előző fordulóban látott Hetes–Nagybajom mérkőzésből tudunk következtetéseket levonni – mondta Virág Krisztián, a Marcali VFC vezetőedzője. – A Nagybajomnak egy szervezett, motivált, a futballt játszó csapata van. Sajnos Varga Balázs sérülés miatt nem játszhat, de Balogh László és Huszár Ádám már ott lehet a keretben.

– A bajnoki mérkőzés alapján mondhatom, hogy Virág Krisztián szervezett csapatot épít, amely nagy hangsúlyt fektet a védekezésre, nagyon nehezen tudtuk feltörni őket – nyilatkozta Horváth Péter, a Nagybajomi AC vezetőedzője. – Bár mindkétszer tizenegyesekkel jutottunk tovább, de ezeket nem gyakoroljuk külön, hiszen mindkét esetben a rendes játék­időben eldönthettük volna a mérkőzéseket.

A párharcok egy mérkőzésen dőlnek el. Ha a rendes játékidőben nem születik döntés, úgy a felek büntetőpárbaj során döntik el, hogy melyik csapat jut a harmadik körbe, melyet egy hét múlva szerdán rendeznek. A selejtezőkből két győztes együttes jut az országos főtáblára.