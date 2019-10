Őrült mérkőzésen nyert a KVK

A szombathelyi AVUS gárdáját fogadta az E.ON férfi vízilabda OB I. B csoportjának ötödik fordulójában a Kaposvári VK. A somogyiak többször is megnyugtató előnyre tettek szert, de végül csak egy góllal nyertek riválisuk ellen.

Második mérkőzésüket vívták a Csik Ferenc Versenyuszodában a kaposvári pólósok, melyen a még pont nélkül álló szombathelyi AVUS együttesét fogadták. A találkozót a hazaiak kezdték jobban, hiszen Biros Barnabás ötösével korán előnyt szereztek, melyről még volt ereje visszakapaszkodni a Szombathelynek, de ifj. Berta József, Kovács Olivér és Nikola Giga találatai megnyugtató kaposvári fórt eredményeztek. A második negyedben kicsit elkényelmesedtek a somogyiak, ezt Surányi László is érezte, aki folyamatosan tüzelte játékosait. Az Aligátoroknak sikerült egyre felkapaszkodniuk, de Juhász-Szelei Norbert gondoskodott arról, hogy a fordulásra visszaálljon a kétgólos különbség.

A nagyszünetet követően Srdjan Aksentijevic duplájával kezdett ismét megnyugtató előnyre szert tenni a KVK, amely akár tovább is növelhette volna fölényét, de a kapufa ezúttal nem volt a hazaiakkal. Ezt ki is használták a vendégek, akik az utolsó negyedre ismét feljöttek kettőre. Ennek köszönhetően ebben a felvonásban bőven akadtak izgalmak, főként úgy, hogy Ekler Bendegúz révén még közelebb került a Kaposvárhoz az AVUS. A hazaiak viszont összekapták magukat a végjátékra, hiszen ifjabb Berta József és Dobos Dávid is a legjobbkor talált a szombathelyi kapuba, aminek köszönhetően eldőlt a három pont sorsa, bár nem adta magát könnyen a Szombathely, hiszen a vendégek az utolsó pillanatig becsülettel küzdöttek.

A Kaposvárnak szerencsét hoz az új uszoda, hiszen Surányi László tanítványai a második mérkőzésüket is megnyerték a Csik Ferenc Versenyuszodában.

Surányi László: Sokat készültünk erre a mérkőzésre, amelytől nagyon tartottam. A BVSC elleni siker után hirtelen nagy lett a jókedv, végre nem szomorú arcok jöttek szembe velem az uszodában. Ennek sokszor megvolt már a böjtje, szerencsére ez most nem történt meg. Tíz-ötnél úgy gondoltam, hogy lezárjuk a találkozót, de végül csak szerencsével tudtunk nyerni, mivel a Szombathely nagyszerűen használta ki azt, hogy a mérkőzés átcsapott egy őrületbe.

Matajsz Márk: Bosszús vagyok, hiszen ezen a mérkőzésen volt először esélyünk a győzelemre. Sokat készültünk, sőt egy intő példa is volt előttünk, hiszen a BVSC is kikapott Kaposváron. Mi is elengedtük az elején az ellenfelet, de vissza tudtunk jönni a meccsbe. Hullámzó, kemény mérkőzés volt, melyen a fiatalok húzták a szekeret. A végén egész jól nézett ki a játékunk, erre lehet majd alapozni a folytatásban.