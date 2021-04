Őrült végjátékban maradt alul a KVK

Hiába támadhatott az egyenlítésért az utolsó pillanatig a Kaposvári VK, végül nem tudott pontot szerezni a PannErgy Miskolc VLC otthonában az E.ON férfi vízilabda OB I. 26. fordulójában.

Különböző okok miatt több játékost nélkülözve kezdte meg országjárását a Kaposvári Vízilabda Klub felnőtt csapata, amelyre sorozatban öt idegenbeli fellépés vár. A bajnokság 26. fordulójában Miskolcon ugrottak medencébe Surányi László tanítványa, akik remekül kezdték a tabellán egy hellyel előttük álló PannErgy Miskolc elleni meccset. A KVK ugyanis a rutinos Vindisch Ferenc révén az első ráúszásnál megszerezte a labdát, majd Juhász-Szelei Norbert akciógóljával pár másodperc elteltével máris a vendégeknél volt az előny. A folytatás azonban nem alakult ilyen jól a somogyiak szempontjából, hiszen védekezésben rengeteget hibáztak, így a hazaiak négy-egyre elléptek. A Kaposvár játéka a második negyed derekára feljavult, de a nagyszünetig két gólnál nem tudtak közelebb kerülni ellenfelükhöz Juhász-Szelei Norberték.

A fordulást követően, az első kaposvári támadás után Dávid Mijic bombázott a kapuba, majd Grieszbacher Márk hárította Lukács Dénes ziccerét, így már az egyenlítésért támadhattak a vendégek. A negyed felénél, ifjabb Berta József akciógóljával ez sikerült is, ráadásul Grieszbacher Márk sorozatban mutatta be a bravúrokat, ami erőt adott a Kaposvárnak, amely Juhász-Szelei Norbert találatával újra megszerezte a vezetést. Ezt követően hatalmas adok-kapok alakult ki a medencében, a víz szinte felforrt a támadásoknál. Az őrült rohanásból a somogyi gárda jött ki jobban, de ezzel csak a harmadik etapot nyerték meg a vendégek. A döntés így az utolsó felvonásra maradt. A játékrész elején azonban hiába volt két nagy lehetősége is a vezetést megszerzésére a Kaposvárnak, kimaradtak a ziccerek, így Tamir Fried révén újra a hazaiak kerültek előnybe. A KVK pólósainak így ismételten nagy erőket kellett megmozgatniuk az egyenlítésért. Horváth Ákos lövésével ez ismételten sikerült, az utolsó percekre így a végletekig fokozódtak az izgalmak. Egy újabb gólváltást követően, csupán két perccel a meccs vége előtt, amikor már négyen is kipontozódtak a vendégcsapatból, a szerencse is elpártolt a somogyiaktól, hiszen ifjabb Berta József lövése a kapufán csattant, az ellentámadásból pedig Biros Barnabás megúszott, s kevéssel a lefújás előtt átvette a vezetést a Miskolc. Surányi László az utolsó támadás előtt időt kért, próbálta megnyugtatni tanítványait, de ez nem sikerült, hiszen Kacper Langiewicz elhibázta a helyzetet.

A kőkemény, férfias küzdelemből így végül a miskolciak kerültek ki győztesen. A kaposváriak pedig sajnálhatják az első negyed rövidzárlatát, hiszen azt leszámítva végig ők uralták a találkozót, de mégis pont nélkül térhettek haza.

PannErgy Miskolci VLC–Kaposvári VK 13–12 (4–2, 4–4, 2–4, 3–2)

Miskolc, Kemény Dénes uszoda, zárt kapuk mögött. Vezette: Hommonai, Zelki.

PannErgy Miskolc: Hoferica – Fried (4), Hornyák (2), Seman (1), Magyar M. (3), Vismeg Zs., Biros B. (3). Csere: Lukács Á., Lukács D., Berki, Sisán, Vismeg B. Vezetőedző: Kis István.

Kaposvári VK: Grieszbacher – Lagiewicz (1), ifj. Berta (2), Mijic (3), Vindisch, Juhász-Szelei (3), Horváth Á. (1). Csere: Kakstedter, Jajcinovic (2), Palatinus, Tóth Á., Vékony Á. Vezetőedző: Surányi László.

Gól emberelőnyből: 16/4, illetve 11/4.

Gól ötméteresből: –.

Kipontozódott: Hornyák (32. p.), illetve Palatinus (21. p.), Vindisch (25. p.), Horváth Á. (29. p.), Juhász-Szelei (30. p.).