Őrzi első helyét a Siófok a csoportjában: Kobetic tizenkét góljával iksz Kaproncán

Miként Siófokon, ezúttal Kaproncán is döntetlent játszottak a címvédő balatoniak az EHF Kupa csoportkör negyedik fordulójában a Podravkával, míg egy hete ők vezettek néggyel, most a horvátok hattal. Kobetic világklasszis teljesítményt nyújtva tizenkét gólt dobott volt klubjának!

Fantasztikus utolsó tizenhét percet produkáltak a balatoniak, akik hatgólos hátrányból (27-21) felállva szereztek pontot Kaproncán, ám nem lehetnek elégedettek, hisz Janjusevic egyenlítése (33-33), Jezic kapufája, majd Stanko lépéshibája után az utolsó közel egy percben ők támadhattak a győzelemért, ám nem jött össze gól, hiába kért Moen edző időt huszonkilenc másodperccel a lefújás előtt, hogy megbeszéljék a teendőket…

A Győr elleni fantasztikus sikert hozó bajnoki után ezúttal dekoncentráltnak, figyelmetlennek tűntek a siófokiak, erre engednek következtetni a kimaradt hetesek, a kapufák és persze a sok kapott gól. Hogy mennyire sok, azt jól példázza, hogy az elmúlt kupaszezonban egyszer sem kaptak ennyit, az ideiben is csak a Nantestól, otthon (34). A legfontosabb azonban, hogy az utolsó tizenhét percre összeállt a játékuk, elsősorban a védekezésük, mert addig valóságos gólzápor zúdult a balatoni kapura; 43perc alatt huszonhét gólt kaptak! Az utolsó tizenhét percben aztán mindössze háromszor kellett kapitulálnia Solberg kapusnak, ebből is egyszer büntető után! Miközben hátul remekeltek, elől Kobetic és Tomori szórták a gólokat, így nem csak beérték ellenfelüket, hanem még a győzelem is elérhetővé vált.

Kobetic teljesítményét ki kell emelni, tizenkét gólt dobott volt klubjának, melyben 2008-10 közt két szezont is eltöltött, szerepelt velük a Bajnokok Ligájában is. Remek játékkal tért vissza Kaproncára, ahol a tizenharmadik percben kezdte meg a gólgyártást és meg sem állt egy tucatig. Az első harminc percet négy, a másodikat nyolc találattal zárta, melyben nagyon fontos pillanatokban lendített a csapaton! Ráadásul ebben a tizenkettőben csak egy büntető volt és tizenöt kísérletből jött össze! Nem csak támadásban, védekezésben is megtette a magáért, nem túlzás, világklasszis teljesítményt nyújtott. Nem ez volt a legeredményesebb EHF kupa találkozója, hisz a legutóbbi kiírásba volt egy tizenhárom gólt hozó meccse Metzingenben. Tomori is nagyon fontos szereplője volt ennek a mérkőzésnek, hisz az utolsó tizenöt percet négy góllal zárta, Janjusevic pedig kettővel, utóbbié volt az utolsó siófoki találat! Neki nem igazán volt szerencséje, hisz háromszor is kapufát találta el.

A döntetlennel továbbra is veretlenül őrzi első helyét a csoportjában a Siófok KC, a hátralévő két mérkőzés (Crisnadie, Kobenhavn) dönt arról, hogy első, vagy másodiki helyen jutnak tovább a csoportból. A másik mérkőzésen a dán Kobenhavn öttel (28-33) nyert Bidstrum tíz találatával a román Cisnadie otthonában, így övék a harmadik hely négy ponttal, a hat-hat pontos Siófok, Podravka páros előtt.

Podravka Vegeta (horvát) – Siófok KC 33-33 (16-15)

Kapronca, Fran Galovic Sportcsarnok, 2500 néző. Vezette: Christidi, Papamattheou (görögök).

Podravka: Risovic – Turk 1, Milosavljevic 6(3), Tsakalou 6, Milosevic 3, Stanko 7, Karlovcan 1. Csere: Ecimovic (kapus), Beganovic 4, Dzono, Mugosa 2, Benko 3. Edző: Pranjic Antonio.

SKC: Solberg – Böhme 2, Janjusevic 4, Tomori 5, Jezic 4, Kobetic 12(1), Aoustin 4. Csere: Szikora (kapus), Such, Niombla 1, Drabik 1, Wald. Edző: Moen Tor Odvar.

Kiállítás: 8(4), illetve 8(6) perc.

Hétméteres: 3/3(1/1), illetve 3/1(1/-).