Őszinteséget vár el a játékosaitól

Az 1. MCM-Diamant Kaposvár új edzője, Vincent Lacombe szerint az elmúlt két év történéseit nagyban meghatározta a koronavírus-járvány, és az is kiderült, hogy az első osztályon belül is egyre nagyobb a különbség a csapatok között.

Új fejezet kezdődött az 1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club életében: az extraligás felnőtt együttes vezetőedzői posztját a francia Vincent Lacombe vette át, aki augusztus második hetében kezdi meg a munkát a megújuló csapattal. A harmincegy esztendős szakember az elmúlt két évben előbb az UTE, majd a bajnok és kupagyőztes Fatum Nyíregyháza másod­edzői tisztét töltötte be, így közelebbről is megismerhette a magyar női élvonalat. Az új feladat nem mindennapi kihívást jelent számára is.

Vincent Lacombe egy igazi röplabdavárosban, a franciaországi Cannes-ban született, ahol édesanyja is röplabdázó volt. A fiatal sport­ember tíz éven keresztül profi játékosként játszott, ezzel párhuzamosan a Montpellier-i Business Schoolban mesterdiplomát szerzett kereskedelem szakon. Az első osztályú röplabda mellett egy magánbanknak dolgozott pénzügyi tanácsadóként. A magán­élet hozta meg a magyar kötődést: Vincent még játékosként ismerkedett meg a korábbi 43-szoros válogatott Takács Zsófiával, akit később feleségül vett, és 2018-ban megszületett kislányuk, Louisa. A család 2019 nyarán költözött Magyarországra, és amíg az egyébként édesapja révén kaposvári származású Zsófi játékosként, addig a férje másodedzőként tevékenykedett, ahogy már említettük előbb a fővárosban, majd Nyíregyházán. A 2020/2021-es évad tökéletesen alakult, hiszen a szabolcsiak előbb megnyerték a Magyar Kupát, majd a pontvadászatban is a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára állhattak fel.

A szezon végén Lacombe Zsófia bejelentette visszavonulását, és a család Kaposvárra költözött. A kiváló feladó-átló a Kaposvári Röplabda Akadémián állt munkába július elsején, férje pedig az eredeti tervek szerint ugyancsak a helyi utánpótlásban vállalt volna munkát. Az élet azonban átírta az elképzeléseket, a francia szakember pedig elvállalta az Extraligában negyedik, a Magyar Kupában bronz­érmes, a Challenge Kupában pedig harmadik helyezett együttes irányítását.

– Ez egy nagyon izgalmas feladat számomra – mondta Vincent Lacombe. – Egy remek lehetőség arra, hogy megmutassam, mit tudok, és közösen a csapattal szép eredményeket érjünk el. Soha nem könnyű egy profi karriert viszonylag fiatalon abbahagyni, de azt a mentalitást, hozzáállást és tapasztalatot, amit játékosként megszereztem, frissen tudom majd átadni a keret fiatal és idősebb tagjainak.

Két esztendő rövid idő, pláne a sportban, ám ennek ellenére is sok tapasztalatot gyűjtött hazánkban.

– A magyar női röplabda jó úton jár, de még sok munka vár mindenkire, aki ezen a területen dolgozik – tette hozzá. – Azt gondolom, hogy a bajnokság színvonala évről évre emelkedik. A klubok jól szervezettek, a körülmények pedig ideálisak. Az elmúlt két év történéseit nagyban meghatározta a koronavírus-járvány, és az is kiderült, hogy az első osztályon belül is egyre nagyobb a különbség a csapatok között. Nyíregyházán szerettük volna a maximumot kihozni magunkból, és örültünk a megszerzett aranyérmeknek. Fiatal edző vagyok, és mindent megtettem azért, hogy tanuljak, fejlődjek és folyamatosan továbbképezzem magam. A magyar röplabdának jó magyar játékosokra is szüksége van, így egyre fontosabb szerepet töltenek be az akadémiák és az utánpótlásműhelyek.

Kaposváron egy teljesen új helyzetbe csöppent és azonnal el kellett kezdeni a tervezést.

– Sok volt a kérdőjel az elmúlt hetekben, de most már tisztábban látunk, így egyre reálisabb képet kaphatunk a mostani helyzetről, és ezek után lehet majd konkrét célokat is megfogalmazni – hangsúlyozta a Cannes-ban született szakember. – A felkészülés első lépése az lesz, hogy felmérjem és megismerjem a csapat játékosainak képességeit, majd megtaláljam az együttes tagjainak a határait. – Két nagy küldetésem van, nagyon sok fiatal magyar játékosom lesz, akiknek be kell bizonyítaniuk azt, hogy néhány éven belül ők jelenthetik majd a klub jövőjét. Velük nagyon sokat fogunk majd dolgozni már augusztus elejétől. Másrészt pedig az elmúlt években elért eredmények köteleznek minket, szeretnénk versenyben lenni a legjobb csapatokkal is az előkelő helyezésekért, így komoly szerepük lesz azoknak a röplabdázóknak is, akik már több tapasztalattal rendelkeznek és korábban kiváló eredményeket értek el a pályákon. Boldog leszek, ha mindkét célomat megvalósítom majd kollégáim segítségével.

Vincent Lacombe szerint a röplabdában nagyon fontos a technikai képzettség, s ha ez a tudás stabilan megvan, akkor kreatívabb röplabdát játszhat egy csapat. – Bízom benne, hogy itt is elindulhatunk majd ezen az úton – emelte ki. – Sok kellemes emlékem van játékoskoromból, és örülök annak, hogy strandröplabdázóként is szép eredményeket értem el. Az elmúlt évben pedig a nyíregyházi csapatban, Németh Szabolcs vezetőedző segítőjeként sikerült megmutatni, hogy talán nem olyan ­rossz a röplabda-filozófiám.

A Diamant új vezetőedzője szerint mindig meg kell találni az egyensúlyt, néha szigorúnak és erősnek kell lenni. Ez adja meg az esélyt arra, hogy profik legyünk. – Az is fontos, hogy a játékosok érezzék, tudnak beszélni és őszintének lenni velem – mondta a harmincegy éves tréner. – Jól tudom, hogy én már nem vagyok ott a pályán, a mérkőzéseken az ő kezükben van a labda, és itt dől el minden. Ha a hét folyamán, az edzéseken nem tudnak döntést hozni és megszólalni, hogyan tudnák a legjobb megoldást megtalálni a mérkőzéseken?

Hamar beilleszkedett a somogyi megyeszékhelyen és az új „munkahelyét” is felfedezte már.

– A város barátságos, számunkra tökéletes hely, nem vagyok nehéz ember, könnyen alkalmazkodok, és amikor elkezdődik a felkészülés, szinte minden időmet az arénában töltöm majd – vetítette előre. – Úgy gondolom, hogy a Kaposvár Aréna a magyar Extraliga legszebb sportcsarnoka. Az a feladatunk, hogy a klub és a csapat sok embert becsalogasson a mérkőzéseinkre, és fantasztikus légkörben játszhassunk minden egyes hazai összecsapáson.

Fotó: MW