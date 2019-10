Megszerezte első győzelmét a Csurgó

A férfikézilabda NB I. rangadója tatabányai gólokkal indult, de Vasic találatával a harmadik percben ismét egyenlő volt az állás.

Egészen a 25. percig felváltva estek a gólok, de innentől egészen az első félidő végéig csak a Csurgó volt eredményes: előbb Oslak, majd Astrashapkin vette be Borbély kapuját így kétgólos előnyről várhatták a folytatást a hazaiak.

Ancsin góljával indult a második játékrész, a hazai találatra Kovacsevics válaszolt. Mind a két oldalon parádéztak a kapusok, majd Hadziomerovic és Vasic is betalált, így már négygólosra duzzadt a csurgói előny. Matics mester így hamar kikérte a harmadik idejét is, hogy rendezni tudja a sorokat. Ez olyannyira sikerült, hogy Bozovics kétszer is eredményes volt. Innen állandósult a két-háromgólos hazai vezetés de a Bányász csak futott az eredmény után. A félidő derekán azonban jött egy hét perces rövidzárlat, a vendégek háromszor is eredményesek voltak annak ellenére, hogy a Pallagot váltó Zaponsek többször is bravúrosan hárított, így ismét csak két gól volt a különbség. A csurgói gólcsendet Asztrashapkin találata törte meg, majd Nagy Szabolcs is jól szállt be a meccsbe és góljaival növelte a hazai előnyt. A véghajrába már öt gólos előnnyel ment be a somogyi gárda, és a vendégek hiába küzdöttek az utolsó pillanatig a CSKK-győzelem nem forgott veszélybe.

Csurgói KK–Grundfos Tatabánya KC 28–23 (12–10)

Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, 1000 néző. V: Hargitai, Markó.

Csurgói KK: Pallag – Vasic 8(5), Potocnik, Hanusz 1, Astrasapkin 5, Kovacsevics 2, Szeitl 1. Csere: Zaponsek (kapus), Hadziomerovics 3, Oslak 1, Toskics, Vasvári, Nagy Sz. 2, Kerkovits, Cehte 5 , Bazsó. Edző: Baranyai Norbert.

Grundfos Tatabánya KC: Borbély – Hornyák 3, Vranjes 5, Sipos 1, Ilyés, Bozovic, 4 Ernei 1. Csere: Deményi (kapus), Borzas ,Balogh 3,Győri 4, Dénes, Ancsin 1, Komogorov 1. Edző: Vladan Matics

Kiállítás: 12, ill.10 perc

Hétméteresek: 6/6, ill. 5/2.