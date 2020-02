Öt kulcsjátékosával is hosszabbított a Siófok KC

A női kézilabda NB I.-ben második helyezett Siófok KC öt meghatározó játékosával is szerződést hosszabbított. Szikora Melinda, Such Nelli, Gnonsiane Niombla, Simone Böhme és Katarina Jezic a következő szezonban is a Balaton-partján kézilabdázik.

– Nagyon örülök annak, hogy sikerült öt meghatározó játékosunkkal is szerződést hosszabbítani – nyilatkozta Fodor János ügyvezető a Siófok KC hivatalos honlapjának. – Az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy amennyire csak lehet, tartsuk egyben a csapatot. Tor Odvar Moen érkezésével két éve elkezdtünk valamit és ezen az úton szeretnénk továbbhaladni. A klubvezetés folyamatosan munkában van a játékoskeret kialakítását illetően és ezek a bejelentések is igazolják, komoly céljaink vannak a jövőt illetően. A nyártól Bent Dahl veszi át Tor Odvar Moen helyét a vezetőedzői pozícióban. A norvég szakember számára a folytonosság a legfontosabb a jövő évi keret kialakításakor. – Jelenleg jó csapatunk van és itt nemcsak szakmai dolgokra gondolok, hanem a személyiségekre, a közösségre is – mondta Bent Dahl. – Az a legfontosabb, hogy meglegyen a folytonosság a következő esztendőben is, ezért, akivel csak tudtunk, szerződést hosszabbítottunk. Meghatározó tényezői szeretnénk lenni az európai kézilabdának és így állunk hozzá a jövő évi játékoskeret kialakításához is. Információink szerint a játékoskeret kialakítása a 2020/2021-es szezonra jelenleg is zajlik, a következő hetekben újabb bejelentésekre lehet számítani.