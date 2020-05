Ötven éremnek örülhettek az idén a budósok

A sok edzés, a befektetett munka mindig meghozza a gyümölcsét, a Balaton Budo karatékái esetében is így történt.

Az idei öt versenyükön hozták formájukat, illetve töretlen küzdőszellemükről tettek tanúbizonyságot. Két-két regionális és motivációs valamint egy nemzetközi viadalon léptek szőnyegre Somogyi Péter növendékei, és pontosan 50 dobogós helyezésnek örülhettek.

– A legtöbb érmet a 7-12 évesek szerezték, a csapatunk legnagyobb részét ezek a korosztályok teszik ki, a lányok és a fiúk egyaránt élen jártak a medálgyűjtésben – nyilatkozta az edző.

– Az utánpótlás hat iskolából kerül ki, onnan ahol évek óta tartok edzéseket, így Balatonkeresztúrról, Fenyvesről, Boglárról, Földvárról, Szárszóról és Fonyódról. Általában a kisebbik gyermek követi az idősebb testvér példáját, de van, akit a barátja, vagy az osztálytársa kedveltet meg e sportággal. Jelenleg a hagyományos formában nem tarthatunk edzéseket, viszont zárt Facebook csoportunkba a hét minden munkanapján felteszek videós edzésanyagot, hogy tanítványaim tudjanak önállóan gyakorolni. A Magyar Karate Szakszövetség május 5-i közleményében támogatja, hogy az edzések újra induljanak zárt körben, a biztonsági rendszabályokat betartva. De versenyeket határozatlan ideig még biztosan nem szerveznek.

Somogyi Péter elmondta, hogy régi vágyuk, hogy legyen az egyesületnek olyan sportolója, aki eljut a válogatott kerettagságig. Többször is közel jártak az álom eléréséhez és most is ott a lehetőség a fenyvesi Dömötör Marcell előtt… Katában kétszeres magyar bajnok, nemzetközi erőpróbákon is több értékes helyezéssel gazdagította már eredménylistáját, s hogy ez összejöjjön, rengeteg plusz munkát végez. Elhangzott: van, amikor Somogyi Péter is tatamira lép, megméretteti magát, igaz csak hobbi szinten. Fia, Bálint versenyzését próbálja ugyanolyan szemmel nézni, mint bármelyik másik tanítványáét. Az azonban többször előfordult, hogy a kis srácnak egyedül kellett helytállnia, mert édesapja közben egy másik „budós” versenyzőt segített tanácsával.