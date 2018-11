Pakson mutatkozik be az új irányító

A soproni találkozó után újabb idegenbeli meccs vár a hét végén a Kaposvári KK Nb I./A csoportos együttesére a férfikosárlabda élvonal hatodik fordulójában.

A somogyi alakulat a paksi Atomerőmű SE vendége lesz. Az összecsapás szombaton – az előre kiadott programtól eltérően – nem 18, hanem egy órával később, 19 órakor kezdődik a Tolna megyei városban.

A paksi alakulat jelentős változtatáson esett át az elmúlt, bevallottan kudarcot jelentő szezon után. A csapathoz visszatért az Alba Fehérvártól Kovács Ákos, és teljes sorcserét hajtottak végre a légiós fronton is. A vezetőedző személyében is változás történt, hiszen a bajnoki ezüstérmes – rövid ideig Kaposváron is dolgozó – Szrecsko Szekulovics lett a gárda szakmai vezetője. A szombathelyi Falco Energia KC-tól érkező vezetőedző irányításával eddig két győzelmet és három vereséget számlál a piros-kék csapat. Ezzel a bajnoki tabella nyolcadik helyét foglalja el az együttes. A nyitó fordulóban Jászberényben maradtak alul, de utóbbi két meccsüket is elveszítették. Hazai pályán éppen Szekulovics volt gárdája, a Falco ellen maradtak alul, majd Szolnokon kaptak ki. Korábban kötelező győzelmet arattak az újonc SERCO TF Budapest ellen, és emellett egy nehezen kivívott, Szegeden aratott sikernek örülhettek.

Legutóbb a Ruják András, Shannon Evans, Nicolas Faust, Eilingsfeld János, Bojan Trajkovski ötössel indító ASE ugyanakkor nem verhetetlen alakulat. Ahhoz, hogy a kaposváriak sikerrel vívják meg a szombati csatát, sokkal jobb teljesítményekre lesz szükség, mint amit eddig láttunk a csapat tagjaitól. Mint arról már lapunkban korábban beszámoltunk, a somogyiak átszervezték az együttest. A bedobó posztjáról távozó Toney McCray helyére egy irányítót, Kasey Shepherdet igazoltak. Vele lendületet kaphat az alakulat, amely a vártnál gyengébben kezdte az első osztályú bajnokságot.

Közben eldőlt, hogy az elmúlt szezont a kaposváriaknál töltő Tomiszlav Ivosev a Debreceni EAC alakulatánál folytatja pályafutását. A november 16-án, pénteken 18 órakor kezdődő Debreceni EAC–Kaposvári KK összecsapáson már pályára is léphet volt csapata ellen.

Zalaegerszegen vív rangadót a címvédő szolnoki alakulat

Az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság hatodik fordulós programja: KTE–Sopron (pénteki lapzártakor), ZTE–Szolnok (november 3., 18:00), DEAC–Falco (november 3., 18:00), TF-BP–PVSK (november 3., 18:30), Alba–Szeged (november 3., 19:00), JKSE–Körmend (november 4., 18:00).

