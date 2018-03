A Pápát is legyőzte a Rákóczi

Az NB III. Nyugati csoportjának 19. fordulójában a Pápai Perutz FC együttesét fogadta a Kaposvári Rákóczi FC. A kaposváriak Andorka Péter és Szakály Attila góljaival otthon tartotta a három pontot.

A találkozó első lehetősége a hazaiak előtt adódott: Ivancsics Gellért szabadrúgása után Lakatos Gergő lőtt mellé, majd a vendégek részéről a góllövőlistát vezető Szabó Zsolt fejelhetett tisztán, de célt tévesztett. Pár perccel később pedig Ivancsics Gellért távoli kísérlete, Ur László fejese, majd Sóron Tibor közeli lövése jelentett veszélyt a pápaiak kapujára. A remek iramú első negyed órát követően fokozatosan vette át a találkozó irányítását a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyiak két szélsőjük gyorsaságára alapozva alakították ki a lehetőségeket, de a pápai kontrák is hordoztak veszély magukba. A félidő hajrájában Szakály Attila átlövését Sánta András középre ütötte ki, éppen az érkező Andorka Péter elé, aki könnyedén passzolt a kapuba, így a hazaiak előnnyel vonulhattak szünete.

A második felvonás hatalmas kaposvári lehetőséggel indult. Ivacsics Gellért mesterien tette a labdát Kollega Krisztián elé, aki a vendég védőket lefutva már csak Sánta Andrással állt szemben, de a hálóőr nyerte kettejük újabb csatáját. Szakály Attila bombájánál azonban a pápai kapus is tehetetlen volt. A Rákóczi középpályása egy jó csel után lőtt a jobb felsőbe, megduplázva ezzel csapata előnyét. Nem tartott azonban sokáig a hazaiak kétgólos fórja, mivel Szabó Zsolt egy bedobást követően szépíteni tudott. A hajrába lépve Ivancsics Gellért eldönthette volna a mérkőzést, de ziccerét védte Sánta, így nyílt maradt a találkozó. A vendégek mindent egy lapra feltéve rohamoztak, s több helyzetet is kialakítottak, de másodszor már nem tudták bevenni Slakta Balázs kapuját.

A Kaposvári Rákóczi FC a második tavaszi mérkőzését is megnyerte, így újra három pontos előnnyel vezeti a bajnokságot.

Kaposvári Rákóczi FC–Pápai Perutz FC 2–1 (1–0)

Kaposvár, Rákóczi-stadion, 500 néző. V.: Kovács G. (Szabó P., Illés).

Kaposvári Rákóczi FC: Slakta – Nagy J., Ur, Lakatos G., Fodor M. – Godzsajev, Szakály A. – Sóron (Laczkó, 77. p.), Ivancsics (Fonyódi, 87. p.), Kollega K. (Sárközi K., 64. p.) – Andorka. Vezetőedző: Deákvári Antal. Edző: Waltner Róbert.

Pápai Perutz FC: Sánta A. – Bohner, Császár A., Kozma, Böröczky – Skriba (Udvardi, 70. p.), Nagy B., Hanzl (Jurik, 66. p.), Somogyi, Baldauf (Farkas D., 70. p.) – Szabó Zs. Vezetőedző: Marton Miklós.

Gólszerzők: Andorka (43. p.), Szakály A. (63. p.), illetve Szabó Zs. (67. p.).

Sárga lap: Andorka (16. p.), Hadaró (57. p. – a kispadról), Ivancsics (75. p.), Godzajev (91. p.) illetve Somogyi (13. p.), Bohner (40. p.), Baldauf (57. p.).