Parádés Diamant-siker született Békéscsabán

Végig izgalmas, a sportág minden szépségét felvonultató rangadón aratott 3:1 arányú győzelmet az 1. MCM-Diamant Kaposvár együttese a korábbi ötszörös bajnok Békéscsaba otthonában, a női röplabda Extraliga 16. fordulójában. Szasa Nedeljkovics tanítványai immár 6 pontos előnnyel állnak a tabella élén.

Jobban kezdte a mérkőzést a házigazda, a hárompontos előny azonban hamar elolvadt, miután Szűcs Kinga több foghatatlan nyitással is meglepte a háló túloldalán állókat. A többiek is játékba melegedtek, és a három egykori csabai, Matics, Tálas és Szpin is küzdött rendesen. A Diamant szép játékkal már 17:11-re is vezetett, innen kapaszkodott vissza a BRSE, aztán hol az egyik, hol a másik csapatnak ment jobban. A végén, úgy tűnt, behúzza a szettet a viharsarki alakulat, de a somogyi hölgykoszorú 24:22-nél sem adta fel, és Miklai blokkja, majd Klisura okos ütése után máris 24:24 állt a táblán. Egy elhibázott hazai támadás és Szűcs Kinga újabb ász-szervája aztán eldöntötte a játszma sorsát (24:26, 0-1).

Négy gyors kaposvári ponttal indult a második szett, Kliszura remek ejtése után pedig 4:7 volt az eredmény. A csabaiak mindent megtettek azért, hogy újra visszajöjjenek a meccsbe, és siker koronázta erőfeszítéseiket. Fej-fej mellett haladt a két együttes ezután, az amerikai center, Oblad pedig közben – jó szokásához híven – egy szépségdíjas ponttal tette le a névjegyét. Tapsot érdemlő labdamenetek váltották egymást a küzdőtéren, a vendégek pedig a védekezésben és a mezőnymunkában is jeleskedtek. A hajrára így is a BRSE fordulhatott megnyugtató előnnyel, és a 22:18-as vezetés elég volt az üdvösséghez (25:19, 1-1).

A harmadik játékrészben Matics kezdte a pontgyártást, a folytatásban viszont úgy tűnt, hogy hullámvölgybe került a társaság. Nedeljkovics edző 9:5-nél időt kért, de a lányok ezután is csak futottak az eredmény után. Pontosabban támadott a BRSE, a másik oldalon pedig a kelleténél több volt a hiba. Szerencsés-Miklai Zsanett pályára lépése adott új lendületet az együttesnek, és Kliszura pontja után már itt volt az előny (12:13). Izgalmas, látványos volt a meccs ezt követően is, és a végjáték is döntetlen állásról kezdődött el. Az érettségi előtt álló Kalmár Viktória ász-szervája után 19:21 volt az eredmény, Djurics két villanását követően pedig az újabb részsikernek örülhettek a kaposváriak (22:25, 1-2).

A Diamant-lányok mosolygós arccal, nagy kedvvel futottak fel a pályára a negyedik szett elején, és négy ponttal megléptek riválisuktól. Szerencsés-Miklai kiválóan támadott, a társak pedig a játék szinte minden elemében jeleskedtek. Természetesen a házigazda szeretett volna belekapaszkodni az utolsó szalmaszálba, így ez a játszma is kifejezetten izgalmasan alakult. Tálas szemfüles megoldása és Kliszura bombája juttatta még közelebb a kaposváriakat a diadalhoz, de a BRSE is ráerősített, és máris 21:21 volt az eredmény. Collar, majd Jerkov pontját ünnepelte ezután a közönség, majd egyenlített a Diamant. 23:23 után négy szettlabdája volt a házigazdának, majd Tálasék kerültek lépéselőnybe, és végül kiharcolták az igen értékes, három pontot érő győzelmet.

Swietelsky Békéscsaba – 1. MCM-Diamant Kaposvár 1:3 (-24, 19, -22, -28)

Békéscsaba, 1000 néző. V.: Szabó P., Ujházi.

BRSE: Grbics, Klarics 11, Pekárik 6, Collar 13, Jerkov 26, Bodovics 10. Csere: Molcsányi (liberó), Szedmák, Fábián, Glemboczki 4. Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer.

Kaposvár: Tálas 3, Kliszura 22, Sipics 8, Matics 9, Szűcs K. 16, Djurics 5. Csere: Szpin (liberó), Szerencsés-Miklai 10, Oblad 4, Kalmár 1. Vezetőedző: Szasa Nedeljkovics.

Az eredmény alakulása. I. játszma: 6:3, 9:10, 11:17, 22:21, 24:22, 24:25. II. játszma: 0:4, 7:7, 12:9, 12:12, 16:15, 20:17, 24:19. III. játszma: 0:1, 3:3, 9:5, 12:13, 14:16, 19:21, 22:23. IV. játszma: 3:7, 8:10, 13:15, 15:18, 18:21, 23:21, 23:23, 24:23, 26:25, 27:28.