Parádés KVK siker a szomszédvári rangadón

Remek játékkal múlta felül a PVSK-Mecsek Füszért csapatát a Kaposvári VK az E.ON férfi vízilabda OB I. 15. idei utolsó fordulójában.

Kiemelten fontos szomszédvári rangadóval zárta az évet a Kaposvári VK, hiszen Surányi László tanítványai a tabellán egy hellyel előttük álló PVSK-Mecsek Füszért gárdáját fogadták a Csik Ferenc Versenyuszodában. A feszültség már az első pillanattól érezhető volt a vízben, hiszen mind a két csapatnak nagyon kellett a három pont. Az első negyedben a nagy akarás már a kiállítások számán is érződött, hiszen a kaposvári oldalon öten, míg a pécsi részről négyen is begyűjtötték az első személyi hibájukat. A birkózás és a kemény küzdelem mellett szép dolgok is voltak a medencében, hiszen Dobos Dávid egy nagyszerű megúszás után szerzett gólt, míg Mijic Dávid remekekül húzta be a rövidbe a labdát. Utóbbi találattal ráadásul három-kettőre a már a hazaiak vezettek, de hiába mutatott be több bravúros védést is Csiszár Boldizsár, Kolozsi Marcell távoli bombájával kiegyenlített a PVSK, majd Lihotzky Donát ápolása miatt állt három percig a játék. A második etap elején Mijic Dávid lécről levágódó lövése éppen nem csorgott be, így Csaba Márton találatával újra átvették a vezetést a pécsiek. Fordulatokból azonban nem volt hiány, hiszen Mijic Dávid és Juhász-Szelei Norbert révén ismételten a KVK csapatánál volt az előny, utóbbi játékos ráadásul centerből nem is akármilyen gólt szerzett Dobos Dávid bejátszása után. Sőt, Vékony Ákos is bevette a vendégek kapuját, így háromgólos hazai előnnyel fordulhattak a csapatok. Ez azonban akár négy is lehetett volna, de Juhász-Szelei Norbert elkapkodott egy ziccert.

A nagyszünetet követően azonban öt góllal is elléptek a somogyiak, akik a meccs ezen szakaszában a játék minden elemében ellenfelük fölé nőttek, s parádés vízilabdát bemutatva őrizték előnyüket. A KVK uralta a mérkőzést, de ezt nem lehet elmondani a játékvezetőkről, akik bizonytalanságuk miatt több alkalommal is percekre akasztották meg a játékot, kizökkentve ezzel a csapatokat a ritmusukból. A játékmegszakítások a hazaiakat viselték meg jobban, de a KVK előnyéből három így is megmaradt az utolsó felvonásra. A negyedik negyedben egy újabb bírói kupaktanács után Mijic Dávid vette be ismételten Józsa Ottó kapuját, amivel visszaállt a megnyugtató négygólos hazai előny. A Pécs azonban nem adtak könnyen magát, s egyre durvábban játszott, emiatt pedig nem alakult ki folyamatos játék, ráadásul egyre többen pontozódtak ki mindkét oldalon. A verekedősre sikerült utolsó negyedet bár a Pécs nyerte, de végezetül a KVK szerezte meg a három bajnoki pontot, amivel a baranyai gárda elé lépett a tabellán.

A kaposváriak védekezésben és támadásban is ellenfelük fölé tudtak nőni, s a meccs összképét tekintve megérdemelten nyerték meg a szomszédvári rangadót. A találkozó azonban talán mégsem erről, hanem a két játékvezető kabaréba illő tanácskozásairól marad emlékezetes…