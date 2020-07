Pecaparadicsom a parkerdőben

Augusztus nyolcadikán, szombaton rendezi a Gyertyános Horgász Egyesület az I. Somogyi Hírlap-Gyertyános kupa elnevezésű versenyét.

A szép környezet, a változatos kikapcsolódási lehetőségek (lehet sütni, főzni, focizni) és a kiváló túraútvonalak miatt sokan keresik fel – már nem csak hétvégente – a Gyertyánosi parkerdőt. Azt azonban már kevesen tudják, hogy az ott található horgásztó tele van hallal, így a pecázás szerelmesei felejthetetlen órákat tölthetnek el a partján.

– Kettőezer-tízben alakult meg a Gyertyános Horgász Egyesület, eleinte még csak tízen voltunk, igazából először nem is akartunk több tagot – mondta Tallián Tamás, az egyesület elnöke. – A Sefag jó gazdája volt a területnek, így minden rendben volt a területtel amikor átvettük, voltak és vannak is még azonban terveink, ha minden jól alakul, akkor szeptemberre elkészülnek a külső stégek, így még kényelmesebben lehet horgászni nálunk. Egyesületünk tavakat bérel, s ott neveljük a halakat.

A Sefag segítségével megkotorták a tó alját, kiépítették a védműveket, a támfalakat és így egy hamisítatlan horgászparadicsomot alakítottak ki Kaposvár mellett.

– Tavaly nagyon sok halat tettünk a tóba, körülbelül harminc mázsát telepítettünk – mondta Séta István titkár. – Többek között ponty, amur, kárász és süllő is került a tóba, de előtte is volt benne jelentős mennyiségű kopoltyús, így ki lehet jelenteni, rengeteg hal van a tavunkban. A halak jó egészségének fenntartásához nagymértékben hozzájárul egy nagyon kedves barátom, Sümegi Mihály, aki vegyész- és gyógynövénykutató professzor. A kiváló szakember több terméket is kikísérletezett nekünk, s azokkal „tartjuk karban” az uszonyosainkat. Aki tehát szeret pecázni és halat is akar fogni, bátran jöhet hozzánk. Várjuk a vendéghorgászokat is, hiszen lehet váltani napijegyet is a tóra.

Tizennégy versenyt terveztek az idényre, melyből azonban egy-kettő elmaradt a kialakult helyzet miatt. A viadalokon leginkább vendéghorgászok vesznek részt, s nemcsak somogyi, hanem más megyéből érkező sporttársak is faggatják a tavat egy-egy megméretés során.

Ahhoz, hogy az augusztus nyolcadikai I. Somogyi Hírlap-Gyertyános kupát gördülékenyen meg lehessen rendezni, hozzájárult a Kométa, a Horgászcentrum, a Matula Horgászbolt, a Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége, a nagybajomi Matula Tamás zöldség- és gyümölcskereskedő és Marosi Roland, aki a pékárut hozza majd az I. Somogyi Hírlap-Gyertyános kupára, de a legtöbbet a Sefag segített. Az erdészeti cég biztosítja a vadhúst a versenyre, melyen egy bottal, s egy horoggal lehet majd pecázni, s két kategóriában – felnőtt és gyermek – hirdetnek majd végeredményt.

Legutóbb a feeder és az úszózás szerelmeseit várták a gyertyánosi tóhoz. Végül huszonegyen indultak el a megméretésen és öt óra alatt több mint 317 kilogramm halat fogtak a sporttársak. A fedder-kategóriában Széll Gábor, míg az úszósoknál Matula Tamás végzett az első helyen.

Eredmények

Feeder kategória: 1. Széll Gábor (36460 gramm), 2. Tóth Norbert (22670 gramm), 3. Gazsi Krisztián (11220 gramm). Úszós kategória: 1. Matula Tamás (43260 gramm), 2. Vida Krisztián (23760 gramm), 3. Decsi János (22200 gramm).