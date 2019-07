Pécsre igazolt a középpályás

Labdarúgás Az NB III. Közép csoportjában szereplő Pécsi MFC csapatában folytatja pályafutását Godzsajev-Telmán Rabil Ogli, aki három feljutásból is kivette a részét a Kaposvári Rákóczi FC labdarúgójaként.

A jelenleg 21 esztendős játékos Fonyódról érkezett a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia U19-es csapatához, majd a felnőtt együttesben is egyre több lehetőséghez jutott. A középpályás a megyei első osztályban mutatkozott be először a Rákóczi színeiben, majd a harmadosztályban már rendszeres játéklehetőséget kapott, hiszen a 2016/2017-es szezonban tizennégy, míg a következőben tizenhárom tétmérkőzésen lépett pályára. A középpályás a másodosztályból való feljutásban is kivette a részét, hiszen tizennyolc bajnokin, valamint öt Magyar Kupa találkozón húzta magára a kaposváriak zöld-fehér mezét.

– Nyáron a több játéklehetőség kapcsán jött szóba a PMFC, ami egyből jól hangzott – nyilatkozta a pécsi együttes honlapjának Godzsejev-Telmán Rabil Ogli. – Abszolút elégedett vagyok a váltással, remek szakmai stábbal és csapattal dolgozhatok. Úgy gondolom, hogy jó eséllyel pályázunk a feljutásra. Középpályásként nem csak a védekezés, hanem a támadásépítés, valamint az egy az egy elleni játékomat tartom erényemnek.