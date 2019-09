Pontokat vesztett a BFC Siófok

Megszakadt a hazai győzelmi sorozat, négy siker után a Soroksár SC elvitt egy pontot a Siófokról.

A balatoniak ettől függetlenül nem lehetnek elégedetlenek, hisz ez már tizedik olyan bajnokijuk volt saját közönségük előtt, amin nem kaptak ki.

Elmaradt a győzelem, hiába játszott a hosszabbítással együtt mintegy negyedórát emberelőnyben a BFC Siófok. Bosszankodhatnak a házigazdák az elvesztett két pont miatt, ám ennek az egynek is örülni kell, hisz már az első hat percben lerendezhették volna a meccset a vendégek. Völgyi ugyanis már a második percben betalált egy tizennyolc méteres átlövésből és hogy nem úszott el a három pont az Hutvágnernek volt köszönhető, aki a hatodik percben megfogta Korozmán ziccerét. A balatoniak 190 perc után kaptak újra gólt.

Kétgólos hátrányból már nem álltak volna fel vélhetően a balatoniak. Egygólosból viszont igen, egy remek Csilus indítása után a jobb szélről Magasföldi centerezett középre tökéletesen az érkező Bencze pedig nem hibázott, akinek ez már a második találta volt szezonban.

Ha hozzátesszük, hogy Balogh is szerzett már kettőt és Kiss is betalált egyszer, a fiatalokat bizony dicséret illeti Siófokon. Az utóbbiak ezúttal nem játszottak jól, ám a kiállítással nagy lehetőséghez jutottak, amivel miként Szombathelyen, most a Soroksár ellen sem tudtak élni.

Sőt, a kontrákban erős, gyors játékosai a vendégeknek kétszer-háromszor is megfutották a házigazdákat. Hutvágnertől nagyon kellett a végén az a védés Gárdos löketénél, hogy legalább az egy pont megmaradjon. A vendégek tehát rászolgáltak az egy pontra, a balatoniak ezúttal nem voltak elég „élesek, sok volt tőlük a hiba, ráadásul mintha az első hat percben még az öltözőben lettek volna.

BFC Siófok–Soroksár SC 1–1 (1–1)

Siófok, Városi Stadion, 400 néző. Vezette: Derdák Marcell (Király Zsolt, Legeza László)

BFC Siófok: Hutvágner – Csilus T., Lorentz, Izing, Jánvári – Horváth A. (Zamostny 80.p.), Tajthy T. – Szakály D., Magasföldi (Balogh B., 58.p.), Bencze M. (Kővári, 68.p.) – Horváth P. Vezetőedző: Gál István.

Soroksár SC: Varga Á. – Gárdos, Gyömbér, Takács Zs., Völgyi – Csernik, Csonka, Misic, Korozmán (Valencsik, 80.p.) – Orosz M. (Pölöskei P., 72.p.), Lőrinczy (Frőhlich, 66.p.). Vezetőedző: Lipcsei Péter.

Gólszerzők: Völgyi (2.p.), Bencze M. (8.p.).

Piros lap: Takács Zs. (a 78. percben).