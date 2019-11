Pontokért utazik a Rákóczi a remeklő Mezőkövesdhez

A bajnokság meglepetéscsapata ellen készül meglepetésre a Kaposvári Rákóczi FC, amely szombaton 17 órakor Mezőkövesden lép pályára.

Az OTP Bank Liga tizenharmadik fordulójában a tabella harmadik helyén álló Mezőkövesd otthonában szólítják majd pályára a sereghajtó Kaposvári Rákóczi FC labdarúgóit. A papírforma alapján nem a somogyiak felé billen a mérleg nyelve, hiszen a kaposváriak a legutóbbi tizenkét forduló során tíz vereséget szenvedtek el. A mezőkövesdiek viszont teljesen ellentétes utón járnak, hiszen kiemelkedő teljesítményüknek köszönhetően csak kétszer hagyták el vesztesen a játékteret, s ehhez is egészen szeptemberig, illetve augusztusig kell visszalapozni a naptárban. Ami közös ezekben a vereségekben az az, hogy mindkettőt hazai pályán szenvedte el Kuttor Attila együttese, hiszen előbb a Paks, majd a Budapest Honvéd tudott három ponttal távozni Mezőkövesdről. A zöld-fehérek ebben a szezonban már tudtak meglepetést okozni idegenben, s ezúttal is erre készülnek.

Két eltiltott A két csapat augusztusi mérkőzésén a somogyiak rögtön góllal nyitottak, de egy egyéni hiba, illetve egy klasszis megoldás megpecsételte a sorsukat, s a hatalmas hőségben lejátszott mérkőzés végén a matyóföldiek örülhettek.

– Az előző szezonban is meglepetéscsapatnak nevezték a Mezőkövesdet, amely idén is jól szerepel, ami viszont már nem annyira meglepetés – fogalmazott Waltner Róbert, a Kaposvári Rákóczi FC edzője. – Évek óta tudatosan építkeznek, erősítik a csapatukat, ez pedig látszik a teljesítményükön. Fegyelmezettek, a támadásuk és a védekezésük is jól össze van rakva, ráadásul vannak olyan játékosaik, akik meccseket tudnak eldönteni. Elsősorban Cseri Tamásra gondolok, aki élete legjobb formájában játszik. Sajnos nem tudunk úgy felállni, ahogy szerettem volna, mivel négy sérültünk, két betegünk és két eltiltottunk (Pogacsics Krisztián és Fodor Marcell – a szerk.) van. Nem egyszerű a helyzetünk, de így is pontokért utazunk Mezőkövesdre.