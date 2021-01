Pontosan nyitott a Rákóczi

Gólok helyett piros lapok tarkították a Kaposvári Rákóczi FC kazincbarcikai fellépését a labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II. 22., tavaszi nyitófordulójában.

A tabella 17. helyén álló Kolorcity Kazincbarcika SC otthonában kezdte a bajnokság tavaszi felét a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek kezdőcsapatában az új igazolások közül Zsirai Martin és Lakatos Csaba kapott helyet, míg a kispadon a támadó Bartos Julián és a kapus Bánki Márton várt bevetésre. Az őszhöz képest így több változás is megfigyelhető volt a zöld-fehérek kezdőjében, hiszen Gál Mátyás és Szakály Attila is kiszorult onnét. A Rákóczi vezetőedzője, Várhidi Péter ezúttal is három belső védős rendszerben küldte pályára csapatát, amely elég bizonytalanul kezdte a találkozó. Az első percekben a hazaiak ugyanis próbálták ráerőltetni akaratukat a Kaposvárra, ami sikerült is nekik. A Kazincbarcika fölénye ráadásul helyzetekben is megmutatkozott, így Pogacsics Krisztiánnak Kovac Alan, illetve Oldal Tibor lövésénél is minden rutinjára szüksége volt a hárításra. A játékrész derekán pedig Ur László becsúszva, az utolsó pillanatban tudott menteni a meglóduló Kovac Alan elől. A védő a szerelés után lent maradt a talajon, de szerencsére nem volt komoly problémája, így az ő nevéhez fűződhetett az első említésre méltó vendég lehetőség, amikor is Balázs Zsolt középre adását fejelte kapura. Horváth Lászlónak, az egykori kaposvári kapusnak azonban ez a kísérlet nem okozott gondot. A szünetig már nem is alakult ki veszélyes lehetőség egyik kapu előtt sem, – leszámítva Majzik Adrián lecsúszott beadást, amely a lécen csattant – így jobbára a mezőnyben gyűrték egymást a felek. A szünetig az addig igen szabályos mérkőzés egy kicsit kezdett eldurvulni, de a játékvezető ezt gyorsan megfogta a sárga lapokkal, amelyből Nagy Tamás egy percen belül kettőt is begyűjtött a játékrész utolsó percében.

A fordulás után mégis a tíz emberrel futballozó Rákóczi, pontosabban Szarka Ákos előtt adódott az első komoly lehetőség, de estében mellé gurított a zöld-fehérek támadója, aki ráadásul bele is sérült ebbe. Az esethez hozzátartozik, hogy a támadó az első percekben egy ütközés következtében már megsérült, így turbánban tudta csak folytani a játékot. A kaposváriak bő tíz percet játszottak emberhátrányban, amikor Toma György is megkapta a második sárga lapját műesésért, így az utolsó fél órára egy új mérkőzés kezdődött. A tíz a tíz elleni csata már teljesen kiegyenlített volt, mind a két fél előtt egyre több gólszerzési lehetőség alakult ki. A felek a hajrában mindent megtettek a három pontért, de nem tudták feltenni a pontot az i-re, így, akárcsak ősszel, tavasszal sem bírtak egymással a felek.

A kaposváriak bár pontot szereztetek idegenben, de nem lehetnek teljesen elégedettek, hiszen Nagy Tamás mellett Szakály Attila sem lehet ott a Békéscsaba ellen, aki begyűjtötte ötödik sárga lapját. Ráadásul Szarka Ákost is le kellett cserélni sérülés miatt.