Pontot ért a Rákóczinak a küzdés

Nagyot küzdve szerzett pontot a Nyíregyháza Spartacus FC otthonában a Kaposvári Rákóczi FC a labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II. huszadik fordulójában.

A bajnokság őszi felének utolsó idegenbeli fellépése az ország másik részében, Nyíregyházán várt a kaposvári labdarúgókra, akik közül már egyre többen lehettek ott a pályán a koronavírus fertőzés után. Sőt, három hét kihagyást követően újra Várhidi Péter irányította a zöld-fehéreket az oldalvonal mellől, így az edzőként századik NB II.-es bajnoki mérkőzését ünneplő Kostorják Zsolt ezúttal a kispadról figyelte az eseményeket. A meccs első periódusában azonban nem lehetett boldog a kaposváriak szakmai stábja, hiszen a Nyíregyháza volt kezdeményezőbb.

A Rákóczi védőinek folyamatosan akadt dolguk az oldalról beívelt labdák után, de a gól mégsem ebből, hanem egy igen véleményes büntetőből született meg. Ur László találkozott a tizenhatoson belül Hamed Yasinnal, aki elesett a nyíregyházi születésű védő szorításában, ezt pedig szabálytalannak ítélte meg Oláh Gábor sípmester. A tizenegyest a sértett végezte el, s bár Pogacsics Krisztián érezte az irányt, nem ért le a jobb alsó sarokba tartó lövésre. A vezető találat után enyhült a nyíregyházi nyomás, a Rákóczi előtt így egyre több terület adódott, azonban nagyon sok hibával játszottak a karanténból visszatérő somogyiak. A hazaik a labdaszerzések után a gyorsaságukat igyekeztek kamatoztatni. Ebből fakadóan Györgyi Arthur és Hamed Yasin előtt is alakult ki egy-egy nagy lehetőség, de mindkét esetben elsuhant a labda a kapu előtt.

A második félidő elején a Rákóczi birtokolta többet a labdát, de a meddő fölényük csak a cserék után mutatkozott meg helyzetekben is, azonban ezek után még nem érkezett az egyenlítés. A kaposváriak fokozatosan válták egyre harciasabbá, s ez egy pontrúgás után ki is fizetődött számukra. Erdei Carlo szögletét követően az ex-Rákóczis Jánvári Gábor próbált tisztázni, de Varjas Zoltánhoz fejelt, aki azonnal visszafejelte a labdát az ötösön belül álló Ur László elé, aki három méterről passzolt a kapuba. Az egyenlítő után kis híján jött az előnyt jelentő somogyi gól is, ugyanis Bíró Dominik visszagurításból Erdei Carlo lőtte veszélyesen kapura a labdát, de Fejér Csongor védeni tudott. A kapus ezt követően nem tétlenkedett, gyorsan támadásba dobta övéit, melyet Balogh Alex akasztott meg sárga lapot érően.

A gond ezzel csak ott volt, hogy a tizennyolc esztendő középpályásnak ez volt a második, így megfogyatkozott a Rákóczi, ami egy sokat kihagyó csapat számára soha sem jó hír. A hajrában a hazaiak próbálták kihasználni emberelőnyüket, de a kaposváriak minden tartalék erejüket összeszedve tartóztatták fel a nyírségi rohamokat és őrizték a döntetlent. Néha pedig még a támadásra is maradt abból az erőből, amit ki tudja, honnét szereztek egy ilyen hosszú kihagyás után a labdarúgók. Nemanja Andric ugyanis egy tértölelő sprint után már csak egy emberrel találta szembe magát, de Svedyuk Alex az utolsó pillanatban mentett a támadó elől.

A Rákóczi játékosait vitte előre a szívük, s tíz emberrel is ragaszkodtak az egy ponthoz. A somogyi zöld-fehérek pedig nagyot küzdve meg is szerezték ezt. A hosszú karanténidőszakot követően pedig ez a döntetlennel egy győzelemmel ért fel a kaposváriak számára.