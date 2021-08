Pontszerzés kapott gól nélkül a szezonnyitón

Ikszelt a Soroksárral a BFC Siófok a nyitó fordulóban hazai pályán, a vendégek közelebb álltak a sikerhez a helyzetek alapján, a „meccslabda” is Lovrencsicsé volt, ám Szmola remek bravúrral megmentett egy pontot csapatának.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony szoci helyettese a luxusnyaralásával henceg (fotók)

Minden kezdet nehéz, ám remélhetőleg meccsről-meccsre javul majd a balatoniak játéka, akiknek kezdőjében a nyáron érkezők közül Varga, Eördögh, illetve Szakály Dénes is helyet kapott, a csapatkapitány pedig Jagodics volt.

A házigazdák nagyot küzdöttek, de ezúttal nem tudtak igazán veszélyesek lenni a soroksári kapura, mindössze egyszer tették próbára Abut, amikor az utóbbi kikapta a Szakály szöglete után Elek perdítés után a labdát a bal alsó sarokból (74.p). A sárga-feketéknek viszont több lehetőségük akadt, Szmola nagyot védett Lőrinczy kapuval szembeni, tizenhét méterről elengedett szabadrúgásánál (50.p), ahogy a lefújás előtt Lovrencsics lövésénél is (89.p). Hudáknak is akadt egy ajtó-ablak helyzete, ám a visszagurított labdát elbelsőzte a bal sarok mellett (62.p). Mindhárom ziccer a fordulás után érkezett, ebből is látszik, a második negyvenöt percben nagyobb volt a nyomás a házigazdákon, akik az elsőben Kiss és Cipf révén még többször is a hazai védők mögé tudtak kerülni a bal oldalon, ám ebből a fordulás után már keveset láthattunk. Kár érte, mert a vendégek jobb oldali védője, Nagy már a harmadik percben kisárgázódott. A balatoni oldalon viszont a debütáló belső védő, Varga járt hasonlóan az ötödikben, de szerencsére végig tudta játszani ezt a kilencven percet Gaál játékvezető jóindulatának is köszönhetően.

Döntetlennel debütált tehát Domján Attila a kispadon, ráadásul kapott gól nélkülivel, ami nem rossz azok után, hogy a legutóbbi szezonban összesen hat bajnokin sikerült lenullázni az ellenfeleket, ráadásul a Siófok volt az a klub, mely a legtöbb gólt szedte be hazai pályán. A Soroksár ráadásul nem rossz együttes, mely a legutóbbi szezonban nyolcadikként végzett, ami tovább növeli a pontszerzés értékét, ám sokat kell még javulniuk a balatoniaknak, mert nagyon sok eladott labdájuk volt, amit sokszor nem is kényszerített ki az ellenfél. – Nagyot küzdöttünk, ám hiányzott a minőség a játékból – foglalta össze a látottakat Domján Attila vezetőedző.

Merkantil Bank Liga – 1. forduló

BFC Siófok – Soroksár SC 0–0

Siófok, Városi Stadion, 300 néző. Vezette: Gaál Ákos (Bertalan Dávid, Király Zsolt)

BFC Siófok: Szmola – Polényi, Jagodics B., Varga B., Kiss B. – Eördögh, Szakály A. – Szakály D. (Horváth P., 72.p.), Balogh B. (Medgyesi, 46.p.), Cipf (Damásdi, 88.p.) – Elek B. Vezetőedző: Domján Attila.

Soroksár SC: Abu – Nagy O. (Ternován, 85.p.), Gengliczki, Valencsik, Pászka – Gyömbér (Csernik, 81.p.), Hudák – Korozmán (Kovac, 70.p.), Lőrinczy, Magyari (Hajdú, 70.p.) – Lovrencsics B.. Vezetőedző: Lipcsei Péter.