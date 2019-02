Pontszerzéshez sem volt elég az újabb Magasföldi gól

Fájó vereséget szenvedett a BFC Siófok Budafokon: a balatoniak egyrészt előnyből buktak el, másrészt Lorentz és Kiss is piros lappal fejezte be a mérkőzést, melynek végeredményét döntően befolyásolták a játékvezetői döntések.

Nem ez volt a siófokiak legjobb napja, ám így is vezetést szereztek Magasföldi szabadrúgásával, mely előtt Horváth Pétert faultolták. A gólt tehát a két télen érkező játékos hozta össze, Magasföldi második meccsén már másodszor talált be! Ezúttal tizennyolc méterről, szemben a kapuval tekerte a labdát a sorfal felett a hálóba. Remek találat volt, a baj csak annyi, hogy a sárga-kékeknek ezen túl nem volt kaput eltaláló kísérlete… Ráadásul mindössze öt percig vezettek, mert Csilus labdavesztését megbüntette az ellenfél, pontosabban Vankó lapos beadását Kovács pörgette a kapuba, úgy, hogy a labda a kapufáról nem kifele, hanem befele pattant…

A fordulás után csak a házigazdáknak voltak gólszerzési lehetőségei, ám a vezetést csak büntetőből tudták megszerezni, ráadásul emberelőnyben! Gált ugyanis (büntetlenül) lekönyökölték a tizenhatoson belül és ápolása miatt kevesebben voltak a siófokiak. Az előzetes diagnózis szerint el is tört az orra a belső védőnek, aki ezúttal csapata legjobbja volt. A gondokat tetézte, hogy a tizenegyesnél Lorentz megkapta a második sárgáját, Kovács pedig értékesítette a büntetőt, bár Molnár ráérzett hova fogja rúgni. Nem csak ez a döntése volt vitatható Szilasinak, hanem bizony az első félidő végén is volt egy eset, amikor a tizenhatoson belül egyértelműen faultolták a védőjéről leforduló Horváth Pétert… A kiállítás és a tizenegyes megpecsételte a BFC Siófok sorsát, Kiss Balázs szintén második sárga lapot követő kiállítása már csak hab volt a tortán. Utóbbi azért kapta a lapot, mert a megengedettnél előbb tért vissza a pályára ápolását követően, igaz a vendég részről ezt is vitatták a lefújás után.