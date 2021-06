Rajczi szerint bravúr lenne a továbbjutás

Az egykori 11-szeres válogatott Rajczi Péter boldog lenne, ha kedden a Puskás Arénában a 2016-os Eb-hez hasonlóan megint 3–3-at játszanánk Portugáliával.

A Kaposváron nevelkedett Rajczi Péter 2003-ban került Újpestre – kisebb-nagyobb megszakításokkal egy évtized alatt 181 NB I.-es mérkőzésen szerepelt, 2006-ban gólkirály volt, 2009-ben pedig (Balajcza Szabolccsal együtt) ezüstérmet szerzett –, de játszott Mezőkövesden, s megfordult Angliában és Olaszországban is.

– Az az igazság, hogy bőszen készülök az államvizsgámra, így csak néhány Eb-meccset láttam – kezdte a 40 éves Rajczi Péter, egykori 11-szeres válogatott labdarúgó. – A nyitó meccset az olaszok játszották Rómában a törökökkel, s magabiztos győzelemmel kezdtek. Bár most nincs kiemelkedő klasszis játékosuk, mégis nagyon együtt vannak; úgy tűnik, erre az Európa-bajnokságra is nagyon összerakták őket. Amúgy régóta veretlenek már az olaszok, s nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez a sorozatuk meddig tart el. Láttam vasárnap az angol–holland derbit is. A horvát csapat már nem az, amely három éve az orosz világbajnokságon ezüstöt szerzett. Több játékos kifelé megy már a korból, mások pedig sérüléssel bajlódnak. A vasárnap esti Hollandia–Ukrajna összecsapástól pontosan ezt vártam; vagyis hogy az egyik csapat egy góllal nyeri a meccset. Sevcsenko nagyon jól összerakta az ukrán együttest. 2–0 arányú holland vezetés után képesek voltak felállni, és egyenlítettek. Szerintem Fortuna is kellett ahhoz, hogy végül mégis a házigazda hollandok ünnepelhettek.

Természetesen szóba került a dán csapatkapitány drámája is.

– Erre az Európa-bajnokságra, mint minden másra, rányomja bélyegét a Covid – folytatta Rajczi Péter. – Azt már tudjuk, hogy szívmegállás okozta a bajt, de hogy ez miből fakad(hat), azt még egyelőre nem. Csak feltételezések, találgatások vannak. A lényeg, hogy túl van rajta Christian Eriksen. Ismét a középpontba került, hogy nincs fontosabb az ember egészségénél. Az biztos, hogy óriási sokk érte akkor a dánokat: nem volt véletlen, hogy 11-est hibáztak, és hogy kikaptak egy góllal az Eb-újonc finnektől. A folytatás biztosan más lesz, főleg, ha kiengedik a kórházból Eriksent. Hatalmas lélektani hatással lesz a dánokra, ha ott lehet majd közöttük a csapatkapitányuk.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy Rajczi Péter mit vár a kedden 18 órakor kezdődő Portugália elleni fellépéstől, s kiket vár az Eb-n a dobogóra.

– A 2016-os Európa-bajnoksághoz hasonlóan egy 3–3-nak most is nagyon tudnék örülni… – mondta az egykori válogatott labdarúgó. – Az biztos, hogy a nemzeti öntudatunknak és önbecsülésünknek nagyon jót tenne. Bár a sportban bármi megtörténhet, maradjunk a realitások talaján: ebből a csoportból bravúr lenne továbbjutni. A franciáknak amúgy is bivalyerős csapatuk van, de odaérhet a dobogó tetejére akár az olasz vagy az angol válogatott is.