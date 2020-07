Rákóczi: egy érkező, két távozó

Tovább formálódik a Merkantil Bank Liga NB II. szombati rajtjára készülő Kaposvári Rákóczi FC kerete. A somogyi zöld-fehérek ugyanis Erdei Carlo érkezését, valamint újabb két játékos távozását jelentették be.

Erdei Carlo Alex 1996-ban született Szatmárnémetiben, majd az angol Wolverhampton akadémiáján pallérozódott. 2015-ben igazol a Pandurii csapatához, amely előbb a Kolozsvári Universitateahoz, majd szülővárosának együtteséhez, a Szatmárnémeti Olimpiához adta kölcsön. A jelenleg 24 esztendős támadó középpályás 2017-ben igazolt először Magyarországra, az akkor első osztályú Balmazújvároshoz, amelynek színeiben öt NB I.-es meccsen egy, míg 24 NB II.-es meccsen szintén egy gólt szerzett. A legutóbbi, koronavírus-miatt félbeszakított szezonban a román másodosztályban érdekelt Csíkszeredában szerepelt, ahol 15 mérkőzésen lépett pályára. Információink szerint a Kaposvári Rákóczi FC 1+1 éves szerződést között a román-magyar kettő állampolgárságú labdarúgóval.

Az érkező mellett ketten távoztak az élvonalból kiesett Kaposvártól. Az egyik a kaposvári születésű Nagy Krisztián, a zöld-fehér klub saját nevelésű játékosa. A középpályás a korosztályos csapatokat végigjárva először Nagyatádon kóstolt bele a felnőtt futball világába. A 2014/2015-ös szezonban tért vissza az akkor is NB II.-es Rákóczihoz, amelyet napjainkig erősített. A jelenleg 25 éves labdarúgó a megyei első osztályba is az egyesülettel tartott, s vezéregyénisége volt annak, valamint a harmadik és második ligából is felkerülő csapatnak is. Az legutóbbi, élvonalbeli szezonban 17 bajnoki és négy Magyar Kupa mérkőzésen lépett pályára, melyeken két gólt szerzett. Információnk szerint a másodosztály újonca, a DEAC szívesen látná soraiban a középpályást.

A másik távozó Slakta Balázs. Az egri születésű, DVSC nevelés kapus 2016 februárjában csatlakozott az akkor harmadosztályú Kaposvári Rákóczihoz Az első félszezonban még kevés lehetőséghez jutott, de az NB III. Nyugati csoportját megnyerő csapatban ő számított az első számú kapusnak. A másodosztályban tizenhárom, míg az elsőben tíz alakalommál állt a gólvonal mögé. Emellett a Magyar Kupában hat találkozót védett végig. A 25 esztendős hálóőr a másodosztályba frissen feljutó Szentlőrinci SE csapatánál folytatja pályafutását.