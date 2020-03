Rangadó vár a középszakasz első meccsén a Kaposvárra

Szomszédvári rangadóval kezdi az E.ON férfi vízilabda OB I. középszakaszát a Kaposvári Vízilabda Klub felnőtt egylete.

A B csoport utolsó helyén záró somogyiak ugyanis az A jelű nyolcas ötödik pozícióját elérő Pécsi VSK-Mecsek Füszért otthonában ugranak majd medencébe szombaton 19 órakor. Ez a párosítás mindig különleges, hiszen már utánpótlás szintén is nagy rivalizálás van két együttes között, így nem is csoda, hogy a felnőtt csapatok mérkőzésein mindig forr a víz a medencében. Éppen ezért nem számít, hogy a Kaposvár idén még nem nyert mérkőzést, hiszen egy ilyen rangadóra mindig kettőzött erővel készülnek a felek. Az viszont tény, hogy a PVSK nem várja rossz formában az összecsapást, mivel idén legyőzték a Debrecent, a Szegedet és a Tatabányát, de elvesztették az UVSE elleni találkozót, így két pontot múlott, hogy nem kerültek be a felsőházba.

Ami még különlegesebbé tesz a találkozót, az az, hogy a Kaposvári VK vezetőedzője, Surányi László évekig dolgozott Pécsett, sőt volt az első csapat másodedzője is, így remekül ismeri a Baranya megyeiek keretét és játékstílusát. Ez pedig a somogyiak malmára hajthatja a vizet. Klein Péter