Rangadókkal rajtol el a tavasz

A hétvégén újra útjára indul a labda a Somogy megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokságon is, mi a Marcali–Balatonkeresztúr rangadóra fókuszálunk.

– Január közepén kezdtük el a felkészülést, szerettem volna hetei négyet edzeni, de végül az vezetőkkel abban állapodtunk meg, hogy három lesz – mondta Kardos Ernő, a Marcali vezetőedzője. – Ami pozitívum, hogy ugyan nem túl bő a keretünk, hiszen tizen­nyolcan vagyunk, de a játékosok nyolcvan-kilencven százaléka ott volt a tréningeken. Nyilván azért nálunk is voltak hátráltató tényezők, mint például kisebb sérülések, betegségek, de nagyjából meg tudtuk azt csinálni, ami erre a szintre elegendő, nagyjából összeraktam azt, ami működik. A múlt hétvégén pótoltunk egy meccset a Toponár ellen, ahol teljesen megérdemelten nyertek a hazaiak, de azok nem mi voltunk, s ezt megbeszéltük a srácokkal is. Előtte NB III.-as csapatok ellen készültünk, s akkor sokkal jobb teljesítményt nyújtottunk, így ki merem jelenteni, jól sikerült a felkészülés. Viszont azt már látom, nemcsak edzőnek, hanem pszichológusnak és pedagógusnak is kell lennem.

Négy játékos érkezett a téli szünet alatt a Marcalihoz.

– Szerettem volna igazolni, mert maximalista vagyok, azt akartam, hogy minden posztra legyen két jó labdarúgó, de ezt a megyében nem egyszerű megoldani – fogalmazott az edző. – Egyébként már ősszel eldöntöttem, lesznek érkezők, azt akkor azonban még nem tudtam, lesznek-e távozók. Szalai Norbertet és Szegi Ádámot mindenképpen ide akartam hozni, már ismertem őket, egyikük játékosom is volt Dombóváron, illetve én is ideigazoltam, s ha kell, akkor segítek a srácoknak, így fizikálisan rendbe tettem magam. Illetve Korona Milánt is szerződtettük, ő helybeli és a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián is pallérozódott, illetve a bajnokesélyes ificsapatban kiváló teljesítményt nyújtó Bojtor Barnabás is velünk készül.

Az idény egyik legkellemesebb meglepetését okozó Balatonkeresztúrt fogadják.

– Számomra egyáltalán nem meglepetés aktuális ellenfelünk jó teljesítménye – emelte ki. – Játékvezetőként már megismerhettem, milyen munkát végez Páli Norbert vezetőedző, aki magasabb szinten is focizott, s amikor átvette a szakmai irányítást, akkor tudtam, szervezett csapatuk lesz. Mindig is jó volt a közösségük és a körülményeikre sem lehet panasz. Tehát a jó szereplésük nem lepett meg, minden posztra vannak nagyon jó játékosaik, maximális tiszteletet érdemel Páli Norbert, ahogy összerakta az együttesét.

Január 12-én kezdte el a felkészülést a tavaszra az éllovas.

– Heti három tréninggel és egy edzőmeccsel hangoltunk – tette hozzá Páli Norbert, a Balatonkeresztúr vezetőedzője. – A létszámmal elégedett voltam, viszont a mérkőzéseink nem azt a célt szolgálták, amit kellett volna, mert folyamatosan öt-hat sérültem, illetve hiányzóm volt. Ami eddig a szerencsénk volt, az most hátráltatott minket, hiszen több meghatározó játékosom sem tudott minden edzésen ott lenni, sőt…

– Ha bármelyik egyletből ennyi kulcslabdarúgó kiesik, azt nagyon megérzi, igazolni pedig nem volt lehetőségünk, de távozónk sem volt – hangsúlyozta. – A Marcali ellen nem számítok könnyű mérkőzésre, hiszen sok lesz a hiányzónk, másrészt pedig aktuális ellenfelünk számomra „sötét ló”, mert nem láttam előkészületi meccsüket, s abban biztos vagyok, hogy Kardos Ernő nagyon összekapta az együttest. Van bennem kétely, de bízom benne, hogy a hiányzók ellenére is három ponttal a zsebünkben térünk majd haza. Persze a szezon első meccse mindig háromesélyes… A saját játékunkkal fogunk foglalkozni, azt akarjuk ráerőltetni ellenfelünkre.

Páli Norbert aláhúzta, ha az első háromban végeznek, akkor elégedett lesz.

A további program. Szombat (14.30 órakor): Marcali–Balatonkeresztúr, Nagybajom–Somogysárd, Kadarkút–Juta, Balatoni Vasas–Csurgó. Vasárnap (14.30 órakor): Somogyjád–Segesd, Toponár–Hetes, Tab–Balatonlelle.

A bajnokság állása