Rangadóra készülnek Hendleinék az Olaj ellen

Újabb nehéz mérkőzés vár a Kaposvári KK együttesére az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokságban.

A hatodik fordulóban Szolnokra látogatnak Hendleinék. A találkozó szombaton 18 órakor kezdődik az alföldiek otthonában. A Tisza-partiak bár átalakult játékoskerettel, ám nem biztos, hogy jóval gyengébben vágtak neki a 2019/2020-as pontvadászatnak. Legnagyobb veszteségük kétség kívül a kaposvári nevelésű Vojvoda Dávid elvesztése volt, aki azóta már Olaszországban is letette névjegyét is igazolta klasszisát. Mellette a másik egykori kaposvári Benke Szilárd is távozott Szolnokról. Egy kaposvári nevelésű kosárlabdázó viszonyt csatlakozott a nyáron az alföldiekhez. Igaz a szegediektől érkező Juhos Levente sérülése miatt csak most csatlakozhat újra társaihoz.

A hírek szerint a szintén sérült Kovács Péter már teljes intenzitású edzéseket végzett a csapattal, így rá is számíthat majd Dragan Alekszics vezetőedző. A szolnokiak a Debrecen megverése után Zalaegerszegen simán nyertek, így remek hangulatban várhatják az összecsapást. Ami a kaposváriakat illeti Bakiék is jó előjelekkel utazhatnak, hiszen az Oroszlányban aratott diadalt követően legutóbb a Soproni KC-t sikerült közel harminc ponttal kiütni a Kaposvár Arénában. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a Szolnoki Olajbányász jóval erősebb az előbb említett két alakulatnál, ennek megfelelően más célokért is küzdenek a bajnokságban. A légiós ötöst Dakarai Tucker, Kenneth Smith, Nemenja Krstic, Demetric Morant, valamint Andre Jones alkotja. Mellettük eddig főleg Tóth Norbert és Rudner Gábor kapott helyet az alföldi együttesben. Utóbbi ráadásul kiváló formában játszik, a zalaiak ellen úgy jutott 18 pontig, hogy négy távoli kosarat is szerzett.

Az elmúlt mérkőzéseket tekintve azonban egyre jobban összeáll a somogyiak játéka is. Főleg a védekezésben sikerült megvalósítani az előzetes elképzeléseket. A korábban jellemzően magas eladott labdák száma is nagyot csökkent, a büntetők kihasználásán azonban még mindig sok a javítani való. Amennyiben a fegyelmezett csapatjáték olyan egyéni extrákkal is párosulna, mint például legutóbb Davis remek teljesítménye, akkor ezúttal is lenne keresni valója Fekete Ádám vezetőedző legénységének. Kun Z.