Rangadót nyert a Fino

A nyitó játszmát a Kecskemét, a rangadót viszont a házigazda Fino-Kaposvár alakulata nyerte.

Még a szerdai edzésen kifordult a nyáron Dunaújvárosból igazolt Iván Bence bokája, s Ilia Makarov lábujjsérülése is makacsabbnak tűnik, mint azt várták, így mindketten a cserék között kaptak helyet. Más kérdés, hogy az orosz légióst mégis csak be kellett vetni a Kecskeméti RC elleni hazai rangadón.

A nyitó játszmát a vendégek kezdték, s végül ők is fejezték be jobban. A rangadót Bögöly Gábor és Gebhardt Norbert látványos ütőpárbaja vezette fel, Már 20–16-ra vezetett a Kecskemét, amikor összekapta magát a Fino, s 22–22-nél utolérték az ellenfelüket. A játszma hajrája nem akármilyen izgalmakat hozott. Előbb a házigazda kaposváriaknak, majd kétszer is a vendégeknek, aztán ismét csak a Finónak, majd megint a Dávid Zoltán vezényelte kecskemétieknek volt játszmalabdájuk, amelyből a másodikat szettgyőzelemre váltottak.

Az elveszített első játékrész alaposan felhergelte a házigazdákat. A második felvonásban nem adtak esélyt az ellennek, a harmadikban pedig egyre jobban elhúztak tőlük, így a végére kerek tíz pontra nőtt a két csapat között a különbség.

A negyedik, utolsó felvonást a kecskemétiek kezdték jobban, de az elején szerzett négy pontos előnyük gyorsan elfogyott. A folytatásban rendre csak egy pont választotta el a küzdő feleket. Végül a jobban koncentráló Fino-Kaposvár jutott mérkőzéslabdához, s a másodikat győzelemre váltotta. A születésnapját ünneplő Keen Cameron Illés igazi karmestere volt csapatának, Horváth Kristóf – aki az egész mezőny legponterősebb játékosa volt –, Bögöly Gábor és az orosz Vitalij Melnyikov gyilkos erejű ütéseket engedett el, a marokkói Hamza Ouyachi és a csereként érkezett Ilia Makarov nem egyszer áttörhetetlen falként tornyosult a kecskemétiek előtt, s több szépségdíjas megoldást is láthattunk a liberó Bozóki Bence előadásában.

Folytatás Lengyelországban a Bajnokok Ligája második selejtezőjében, ahová hétfőn reggel kel útra a csapat.

Fino-Kaposvár–Kecskeméti RC 3–1 (–28, 18, 15, 23)

Kaposvár Aréna, 400 néző. V.: Mezőffy, Halász E.

Fino-Kaposvár: Keen (7), Bögöly (16), Ouyachi (15), Melnyikov (15), Horváth K. (19), Veletskyj (1). Csere: Bozóki Bence (liberó), Makarov (6), Kalmár Á. (2), Kiss M. (–), Iván G. (–). Vezetőedző: Ruben Wolochin.

Kecskeméti RC: Kaszap (8), Krupánszki (12), Rabeka (7), Kandulinski (9), Gebhardt (18), Nagy J. (6). Csere: Deák M. (liberó). Vezetőedző: Dávid Zoltán.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 1–3, 5–3, 5–5, 7–5, 7–7, 10–9, 13–15, 16–20, 22–22, 24–23, 24–25, 25–26, 27–26, 27–28, 28–30 (31 perc).

2. játszma: 5–2, 10–5, 15–10, 20–14, 25–18 (23 perc).

3. játszma: 7–1, 10–3, 15–7, 20–12, 25–15 (22 perc).

4. játszma: 0–4, 1–5, 8–7, 10–9, 14–15, 20–19, 22–22, 24–22, 25–23 (25 perc).

Az NB II.-es nyitányon:

Fino-Kaposvár U21–Dág KSE U21 3–1 (22, 23, –19, 12)

Fino-Kaposvár U21: Iván G. (8), Fenyvesi B. (19), Szabó Á. (5), Fenyő B. (12), Kiss M. (13), Nagy D. (5). Csere: Bozóki Bendegúz (liberó), Eördögh (1), Garami P. (–). Vezetőedző: Kovács Balázs.

Jól sikerült a Fino U21-es csapatának az NB II.-es bajnoki rajtja a Dág KSE ellen a Kaposvár Arénában, ahol a nagy csapat játékosai közül Fenyvesi Barnabás, Kiss Máté és Iván Gergő is játszott. Ezen a találkozón mutatkozott be Bozóki Bence öccse, a szintén a liberó szerepkörében ténykedő 16 éves Bendegúz, aki Szegedről érkezett.