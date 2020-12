Rangadóval zárja az évet a Kaposvári VK

A PVSK-Mecsek Füszért csapata ellen zárja az idei évi bajnoki sorozatot a Kaposvári VK.

Az E.ON férfi vízilabda OB I. 15. fordulójában megrendezésre kerülő szomszédvári rangadón a Csik Ferenc Versenyuszodában zajló országos úszóbajnokság miatt az eredeti időponthoz képest két órával korábban, azaz 14 órakor ugranak majd medencébe a felek. A kormányrendeletnek megfelelően ezúttal is zárt kapuk mögött, nézők nélkül.

– Az utolsó mérkőzés mindig nehéz, hiszen ilyenkor a játékosok már készülnek a pihenőre, hiszen május óta folyamatosan edzenek – mondta Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedzője. – Továbbra is vannak hiányzóink, ahogy egész évben, így sajnos újra csonka csapattal várjuk a mérkőzést. A Pécset egy hozzánk hasonló együttesnek tartom, emiatt úgy gondolom, hogy ezúttal is egy hajszálon fog múlni, hogy ki nyer majd. Remélem, most nekünk jön ki jobban a lépés. Az úszó országos bajnokság miatt nem edzhettünk a saját medencénkben, de bízom benne, hogy ezt nem úgy élik meg a játékosok, mintha idegenben játszanánk, bár biztos, hogy nem lesz kedvező. Az viszont igen, hogy hosszú idő után végre egy egész hetünk volt a mérkőzésre való felkészülésre. Úgy gondolom, hogy ezt az időszakot hasznoson töltöttük, így bízom benne, hogy nyerni fogunk. Nagy szükségünk lenne a három pontra ahhoz, hogy nyugodtan teljenek a karácsonyi ünnepek.

A mérkőzést a Kaposvár a tizenegyedik, míg a Pécs a tizedik helyről várja, mivel a két csapatot csupán egy pont választja el, így a somogyiak egy győzelemmel megelőzhetnék a riválisukat. A szomszédvári rangadó előtt a korábban mind a két csapatban vízilabdázó Surányi Lászlót a találkozó érzelmi részéről is kérdeztük.

– Pécsen élek a családommal, de a Kaposvár sikeréért dolgozom – tette hozzá a Kaposvári VK vezetőedzője. – Tudom, hogy mindig volt rivalizálás a két város között, de nem tulajdonítok neki akkor jelentőséget, mint egy tősgyökeres kaposvári vagy pécsi. Nekem az a lényeg, hogy szerezzük meg a három pontot.

A kaposváriak továbbra sem számíthatnak ifj. Berta József, illetve Kovács Olivér játékára, így a két rutinos vízilabdázó nélkül kell ezúttal is vízbe ugrania a KVK együttesének. Klein Péter