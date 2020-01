Rárúgták az ajtót az Extraligára

Az első helyről várhatja a január 10-ei folytatást az 1. MCM-Diamant Kaposvár női röplabdacsapata a legfelsőbb osztályban, azaz az Extraligában.

A nyáron alaposan átalakult a női röplabda Extraligába feljutott 1. MCM-Diamant Kaposvár csapata, s már a szezon előtt is érezhető volt, komoly erőt képvisel majd a csapat, de arra szinte senki sem számított, hogy 2019-et az első helyen zárja. Pedig nem a legjobb előjelekkel indult a bajnokság, hiszen Miklai Zsanett megsérült a rajt előtt.

– Nagyon nem volt mindegy, hogy kiesett a csapatkapitányunk, de a rutinunk nem engedi, hogy bármi is gondot jelentsen – mondta Sasa Nedeljkovics, a Diamant szabadkai vezetőedzője. – Gyorsan átalakítottuk a szisztémát, mert nem erre készültünk, nem azt a játékot mutattuk az eddigi meccseken, amit eredetileg elterveztem. A csapat is alkalmazkodott az új felálláshoz, igaz az első három-négy fordulóban még kerestük a játékunkat, de utána már összeálltunk. Zsani már elkezdte az edzéseket és teljes erőbedobással dolgozik, azaz mindent megtesz azért, hogy mihamarabb bevethető legyen, de hogy pontosan mikor léphet pályára, még nem lehet pontosan megmondani.

– Sok embert megleptünk a teljesítményünkkel, a viselkedésünkkel és a hozzáállásunkkal – fogalmazott. – Pontosan azokat a játékosokat igazoltuk le, akikkel tudtuk, hogy eredményesek lehetünk, de még semmit sem értünk el, viszont jó helyen állunk a bajnokságban. Az eltelt fordulók alatt megmutattuk, mire is vagyunk képesek. Nem lehet úgy beszélni rólunk, mint aki feljutott az Extraligába és még keresi a helyét, hiszen ennél sokkal többet mutattunk, de továbbra is a maximális fegyelmet, figyelmet és koncentrációt követelem meg a lányoktól az edzéseken és a mérkőzéseken is. Az elkövetkező négy hónap kemény lesz, mondhatjuk, most kezdődik el igazán a bajnokság. A tervünk, hogy ott maradjunk a legjobbak között és megmutassuk, hogy még ennél is többre vagyunk képesek.

A Diamantnál fontos, hogy nemcsak játéktudásban, hanem emberileg is megfelelőek legyen a játékosok.

– A legjobb eredmények a legjobb emberektől jönnek, s mi arra törekedtünk, hogy olyan sportolókat igazoljunk, akik emberileg is kiválóak, hiszen óriási a felelősségünk a város, a klub, a szponzorok és a szurkolók felé – tette hozzá. – A versenysport a bizalmon alapul, így olyan röplabdázókat választottunk, akiket ismerek, s tudom, mire képesek a pályán, az öltözőben, a társakkal és az életben is.

A vezetőedző hangsúlyozta: nem akart éveket várni a jó eredményekre, hiszen Kaposváron minden adott a kiváló szakmai munkához. – Megvan az infrastruktúra a támogatás, de sok függ a játékosoktól és tőlem is, ám mivel én alakítottam ki a csapatot, így elsősorban enyém a felelősség.

– A 2018/2019-es évadban elért ötödik helyezés után egyértelmű célokat fogalmazott meg a klubvezetés, egyeztetve és egyetértve a város, illetve a névadó támogató vezetőivel – mondta Orosz Ferenc ügyvezető-elnök. – A 2019/2020-as szezonban a négy közé jutás a csapat feladata, és hosszú távon is szeretnénk megőrizni a kivívott pozíciónkat az ország legjobb együttesei között. Mindez egyrészt garancia lehet arra, hogy az egyik fő tervünket, az egyre gyarapodó közönségünk kiszolgálását és szórakoztatását megvalósítsuk, másrészt pedig a bajnokság legjobbjai évről évre megmutathatják magukat a nemzetközi porondon. Az 1. MCM-Diamant 2019 őszén bemutatkozhatott a Challenge Kupában, és ezzel felkerült az európai röplabdás térképre is, így joggal várhatjuk a hasonlóan sikeres folytatást is.

Ami az elmúlt hónapok szereplését illeti, annál nagyobb öröm nem érhette a klubot és a kaposvári sportbarátokat, hogy a tabella első helyén töltöttük az ünnepeket. Jól tudjuk, hogy már a januári folytatás kemény lesz, a Békéscsaba például alaposan átalakítja a játékoskeretét, és abban is biztosak lehetünk, hogy a bajnok Vasas és a kupagyőztes Nyíregyháza is egyre csak jobb lesz az előttünk álló hónapokban. A fő cél továbbra is a négy közé jutás kiharcolása, hiszen ezzel is sporttörténelmet írnánk Kaposváron, a rájátszásban pedig kiderül, hogy hányadik helyre lehet jó ez a szimpatikus, kiváló sportemberekből álló társaság.