Rekord a Lelle Kupán

Rangos versenynek adott otthont Balatonlelle; a művelődési ház mellett a szabadtéri színpadot is birtokba vették a sakkozók.

A Fide-értékszámszerző nemzetközi rapid viadal mellett az amatőr gyermek- és ifjúsági játékosok is szép számmal asztalhoz ültek – tudtuk meg Trombitásné Zádeczki Ildikótól, a Somogy Megyei Sakkszövetség titkárától. A sakkozóknak is hiányoztak a személyes versenyek, de a korlátozások a fejlődésnek nem tudtak határt szabni, hiszen a megyében számos online sakkprogram volt és lesz is. A Haszon Dávid Fide-mester által vezetett Online Sakk Arénában például heti rendszerességgel játszhatnak a vállalkozó kedvűek.

A Somogy Megyei Sakkszövetség évek óta nagy figyelmet fordít az utánpótlás-nevelésre. A Grand Prix-bajnokságokon korábban is népes volt a mezőny, az ovisok mellett minden alkalommal voltak szépkorúak is.

A Misetáné Burján Anita megyei elnök szakmai vezetésével rendezett 16. Lelle Kupa egyik különlegessége az volt, hogy nemzetközi mesterek, Fide-mesterek és mesterjelöltek népesítették be a verseny főcsoportját.

– A másik, ami szintén ünneplésre adott okot, a 113 játékos rekordszámú nevezése – tette hozzá. – A Horváth Csaba versenybíró által vezetett felnőtteknél 2×15 perces lépésenként idő-hozzáadásos partik néha egyórás meccsé nőtték ki magukat. Köszönhető volt ez az ifjúság harcias, dinamikus játékstílusának, akik precíz, gyors lépéseikkel alkalmanként a nemzetközi mestereket is meglepték.

A sportág iránt érdeklődők szeptemberben minden hétvégén találnak sakkos programot a megyében és fokozatosan indul a gyerekek oktatása az iskolákban, óvodákban.

A XVI. Lelle Kupa végeredménye.

A csoport (FIDE rapid): 1. Kormos Ádám, 2. Daróczi Donát (nemzetközi mester), 3. Margl Roland (Fide-mester), 4. Haszon Dávid (Fide-mester), 5. Udvardi Zalán, 6. Mészáros Gyula (nemzetközi mester), a legjobb ifjúsági: Pásztor Balázs, a legjobb női versenyző: Somogy Barbara. B csoport (felnőtt amatőr), férfiak: 1. Horváth József, 2. Tóth Gábor, 3. Takács Dominik; nők: 1. Máté Mária, 2. Császár Anett, 3. Katusák-Huzsvár Rezsőné. C csoport, U12, fiúk: 1. Nagy Levente László, 2. Horváth Mátyás, 3. Juhász Balázs, lányok: 1. Kiss Villő, 2. Verbovszky Maja, 3. Nagy Luca; U10, fiúk: 1. Juhász Dániel, 2. Lukács Levente, 3. Királyházi Máté; U8, fiúk: 1. Kiss Ruben, 2. Mile Benjamin János, 3. Dan Énók. D csoport (óvodás, valamint elsőosztályos kezdők), fiúk: 1. Nagy Nimród, 2. Gebe-Sánta Adrián, 3. Kiss Nimród Bátor; lányok: 1. Jánosi Boglárka, 2. Somogyi Diána, 3. Nagy Mia.