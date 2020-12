Román túrára indul az SKC

Januárban kezdődik a Siófok KC nemzetközi kupakalandja, a somogyi együttes az EHF European League (Európa-liga) csoportkörébe csatlakozik be, ahol a D-jelű kvartettbe került a főtáblán.

A Siófok KC női kézilabdacsapatának hivatalos honlapja ellenfélmustrába kezdett, ahol bemutatja az Európa-liga-ellenfeleit, elsőként a román HC Dunarea Braila együttesét.

A gárda tavaly 10 győzelemmel és 7 vereséggel a román bajnokság 5. helyén állt a pontvadászat bezárásakor. Neven Hrupec vezetőedző csapata a 2020/21-es szezonban eddig 6 bajnokit játszott, a 6. helyen áll 4 győzelemmel és 2 vereséggel úgy, hogy a kiírás két kiemelkedő egyletével, a CSM Bucuresti és a Ramnicu Valcea alakulatával még nem is találkozott.

– Az EHF European League főtáblájára két selejtezőkörön át vezetett az útjuk: előbb 53–52-es összesítéssel jutottak túl a norvég Tertnes gárdáján, majd kettős győzelemmel búcsúztatták a dán élvonalban igen jól szereplő Viborgot – írta a balatoni klub a siofokkc.hu-n. – Az első párharc kulcsembere a 14 gólig jutó Marina Dmitrovics, a másodiké pedig a 18 találatot jegyzett Aneta Udristioiu volt.

A HC Dunarea Braila keretében hét légiós, illetve több jelenlegi, vagy éppen korábbi válogatott kézilabdázó kapott szerepet. A jobbátlövő Marina Dmitrovics korábban több mint száz alkalommal szerepelt a szerb válogatottban. Hasonló statisztikákkal bír a brazil beálló, Tamires Morena Lima is, aki korábban Győrben, Mosonmagyaróváron és Kisvárdán is megfordult. A magyar élvonalból ismerős lehet még a DVSC korábbi román válogatott kézilabdázója, Madalina Zamfirescu. Szintén megfordult Kisvárdán a montenegrói jobbátlövő Sanja Premovic, aki jelenleg is tagja hazája Európa-bajnokságra utazó keretének, csakúgy, mint a korábbi kispesti kapuvédő Ljubica Nenezic. Ott van az egyletben a Loki és a magyar válogatott egykori balátlövője, Szűcs Gabriella is, aki a román nemzeti csapatban is szerepelt. Mindenképpen érdemes megemlíteni az észak-macedón balszélső Jovana Sazdovska nevét is, aki korábban a HC Vardar és a Thüringer HC játékosa is volt.

A csapat egyik leggólerősebb játékosa Marina Dmitrovic, aki tavaly 87 találattal a román élvonal legeredményesebb légiósa volt és az összesített listán is csak 11 találattal maradt el az éllovastól. Az ősz folyamán igen kiegyensúlyozott teljesítményt mutatott a román balátlövő Bianca Tirion, valamint gólerős játékkal jelentkezett Aneta Udristioiu is.

A klubot 1997-ben alapították, s földrajzi értelemben a román élvonal jelenlegi mezőnyének legkeletibb csapata. A Duna partján fekvő város Siófoktól valamivel több mint 1000 kilométerre található. A HC Dunarea Braila eddigi legnagyobb sikerét a 2016/17-es szezonban érte el, amikor ezüstérmes lett. Ezen felül még két bronzérmet zsebeltek be, a 2013/14-es, valamint a 2008/09-es szezonban. A nemzetközi porondon – 2007/08-ban – a Chelleng-kupában összejött a számukra egy elődöntő, míg az EHF-kupában kétszer jutottak el a legjobb tizenhatig.