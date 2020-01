Romániában sem lehetett megállítani a tartalékos Siófokot

Tartalékosan sem okozott gondot az EHF Kupa címvédő Siófoknak a román Cisnadie idegenbeli legyőzése, huszonhat perc után már tízgólos volt az előnyük. Ezúttal is harminc gól fölé jutottak, az első félidőben pedig mindössze hét akciógólt engedélyeztek ellenfelüknek.

Nem ígérkezett könnyűnek Kobetic, Niombla, Pena és Mazák-Németh hiányában ez a romániai kupameccs, ám a balatoniak ezúttal is – akárcsak a Nantes, illetve a Kobenhavn ellen – igazolták, nem ebben a sorozatban, hanem ezzel a játékoskerettel a Bajnokok Ligájában lenne a helyük. A balatoniak remek formát mutatnak a válogatott szünetet követően, öt meccsből öt győzelemnél járnak.

Kicsit nehezen indult a találkozó, hisz a tizennyolcadik percig tartották a lépést a házigazdák, köszönhetően többek közt a két kimaradt balatoni hetesnek, ám ekkor utóbbiak begyújtották a rakétákat és egy 6-0-s sorozattal lerendezték a találkozót, melynek huszonhatodik percében már tízzel is vezettek (6-16).

A második félidőben magasabb fokozatra kapcsoltak a házigazdák, Tomori pedig külön őrzőt kapott, szereztek is négy gólt egymás után (13-17), ám Moen edző időkérése után Tomori, Hársfalvi, Jezic és Such is betalált és gyorsan helyre állt a rend a pályán (13-21).

A siófokiak ebben az összeállításban is remek támadójátékot nyújtottak, hisz harminc gól fölé jutottak, Janjusevic remek első félidőt produkált, öt góllal zárt és a társakat is remekül hozta helyzetbe, a szünet után Tomori külön őrzőt kapott mégis szerzett akciógólt a két büntetőből elért találata mellé és hozzá hasonlóan Böhme is három gólig jutott. A találkozón Moen edző mind a tíz pályára lépő mezőnyjátékosa szerzett gólt.

A védekezés is kiváló volt, különösen az első félidőben, melyben hét akciógólt engedtek ellenfelüknek a somogyiak, ami remek teljesítmény. Solberg fantasztikus volt, két hetest is védett a találkozón, az első félidőt tíz védéssel zárta a kapuban, közte egy büntetővel. Az egész csapatot dicséret illeti, hisz nagy energiát fektettek ebbe a mérkőzésbe, ezért is tudtak ilyen nagy különbséggel nyerni.

A csoport másik mérkőzésen a Bajnokok Ligájából érkező Podravka idegenben verte két góllal (28-26) a Kobenhavn együttesét, a következő fordulóban a balatoniak a horvátokkal találkoznak hazai pályán, ami igazi csoportrangadónak ígérkezik. Addig viszont még vár az együttesre egy nagyon fontos bajnoki.

Magura Cisnadie (román) – Siófok KC 23-31 (9-17)

Nagydisznód, 1000 néző. Vezette: Sekulic, Jovandic (szerb).

Cisnadie: Voicu – Ujkic 1, Panici 5, Ani Senocico 4(4), Nan 1, Moldovan 6(1), Tanasie 3. Csere: Vinyukova 3, Craciun. Edző: Weber Alexandru.

SKC: Solberg – Böhme 6, Janjusevic 5, Jezic 5, Tomori 6(2), Drabik 2, Aoustin 1. Csere: Szikora (kapus), Such 2, Hársfalvi 2, Wald 1(1), Lapos 1. Edző: Moen Tor Odvar.

Kiállítások: 6(4), illetve 8 perc.

Hétméteresek: 7/5(3/2), illetve 6/3(2/0).