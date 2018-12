Röpi küzdelmek napja lesz szerdán

December 12-én, szerdán egymás után két fontos és izgalmasnak ígérkező röplabda mérkőzést rendeznek a városi sportcsarnokban, pályára lép Kaposvár női és férfi csapata egyaránt.

Az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem NB I-es hölgyei 15.30 órai kezdettel, a Magyar Kupa negyeddöntőjének első találkozóján fogadják a címvédő Fatum Nyíregyháza hölgykoszorúját, és szeretnének olyan eredményt elérni, hogy érdekes legyen a szabolcsi visszavágó is. Sasa Nedeljkovic tanítványai a kellő önbizalommal várhatják a kezdést, ugyanis ebben az évadban eddig az összes tétmérkőzésüket megnyerték, és mindössze egy szettet vesztettek. A bajnokságban 11 mérkőzésből 11 győzelem az eddigi mérleg, legutóbb Budaörsről sikerült nagyot küzdve elhozni a három pontot. A csapat ezzel listavezető a tabellán az MTK és a Balatonfüred előtt. A Magyar Kupa nyolcaddöntőjében az egrieket búcsúztatták Miklaiék egy idegenbeli 3-0-val, a négy közé jutásért pedig napjaink egyik legjobb magyar együttesével kell megküzdenünk. A Nyíregyháza az Extraligában az első helyért küzd, ráadásul a múlt héten nagyszerű nemzetközi sikert ért el, miután a CEV Kupában kiejtette a svájci Düdingen gárdáját.

– Jól felkészültünk a Nyíregyházából, és úgy gondolom, remek erőfelmérő lesz számunkra ez az összecsapás ellenük. Számomra azért is különleges lesz ez a meccs, mert korábban játszottam a szabolcsi csapatban, így régi ismerősökkel is találkozhatok – mondta a Diamant válogatott centere, Vacsi Evelin.

A női mérkőzés után a Kaposvári Röplabda Akadémia több mint 200 növendékét és edzőit köszöntik, majd ajándékozzák meg, plusz meglepetésként pedig a korábbi utánpótlás válogatott röplabdázó, a Staracademy című televíziós tehetségkutató döntőse, Pádár Alexandra ad mini-koncertet a helyszínen.

Mindezek után, 18.30 órakor indul útjára a labda a Fino – Kecskemét férfi bajnoki rangadón. A B-csoport két meghatározó együttesének összecsapása nagy csatát ígér, és a somogyi fiúk ezen az estén is szeretnék megőrizni veretlenségüket. Az alföldiek kispadján az a Dávid Zoltán ül, aki korábban a kaposvári röplabdacsapat egyik meghatározó alakja volt. Kalmárék néhány hete idegenben is megverték a Kecskemétet, így hazai pályán is esélyesebbnek számítanak.

– Szeretnénk jó mérkőzést játszani és nyerni a Kecskemét ellen – fogalmazott a válogatott Bögöly Gábor, aki ezen az estén is szeretné meghálálni edzője bizalmát.

A férfi NB I-ben egyébként ezzel a találkozóval zárul az alapszakasz, és már eldőlt, hogy a januárban induló Extraligában a Fino, a Kecskemét, a Debrecen, valamint a másik csoportból a Kazincbarcika, a Pénzügyőr és a MAFC kap helyet. Minden csapat tiszta lappal indul, de minden bizonnyal egymást érik majd a komoly rangadók.

A program: 15.30 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem – Fatum Nyíregyháza női Magyar Kupa negyeddöntő, 1. mérkőzés körülbelül 17.00 órától Röplabdás Mikulás – a RÖAK növendékeinek köszöntése és megajándékozása, további érdekességek, játékok nyereményekért és tombola 18.30 Fino Kaposvár – Kecskemét férfi bajnoki mérkőzés

