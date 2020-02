Rosszul kezdett, s ki is kapott a Rákóczi

A MOL Fehérvár FC ellen kezdte az OTP Bank Liga harmadik körét a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek megilletődötten kezdték a találkozót, s ennek köszönhetően vereséget szenvedtek az első osztályú labdarúgó-bajnokság 23. fordulójában.

Nehéz sorozatba vágta a fejszéjét szombaton a Kaposvári Rákóczi FC, amely a tabella második helyén álló MOL Fehérvár FC elleni mérkőzéssel kezdte meg az OTP Bank Liga utolsó szakaszát. A sereghajtó somogyiak ugyanis a következő körben a harmadik helyen álló Mezőkövesdet fogadják, majd a listavezető Ferencváros utaznak. A papírforma egyik találkozón sem jósol somogyi sikert, de a Rákóczi játékosai bizakodóan várták a Fehérvár elleni összecsapás kezdő sípszóját.

Bizakodás ide, bizakodás oda; a Rákóczi nem igazán találta a hazai csapat játékénak ellenszerét, s ez már az első pillanattól így volt. Balázs Zsolt már a 21. másodpercben besárgult a vendégek pedig alig találkoztak a labdával. Ha pedig igen, akkor sok rossz döntést hoztak, hiszen felszabadítás helyett inkább próbálták kicsiben kihozni a labdát, erre pedig már a második percben ráfaragtak. Előbb Lyes Houri, majd Kovács István keverte meg a Rákóczi védőit a tizenhatoson belül, majd utóbbi passzolt laposan középre, ahol Bamgboye Funsho lábáról vágódott a labda a kapuba. A mérkőzést irányító Fehérvár a szépségre is adott, hiszen Vinícius ollózva lőtt a felső lécre, majd Pátkai Máté kapáslövése kerülte el kevéssel a kaput, mégis egy öngóllal növelte előnyét a bajnoki címért küzdő Videoton. Ivan Petryak húzott el a bal szélen, erősen adott középre, ahol a becsúszva menteni igyekvő Nagy Tamás lábáról került a hálóba a labda. A szünet előtt a korábban Kaposváron is futballozó Nemanja Nikolic növelte háromra a Videoton előnyét, miután Ivan Petryakkal ketten vezették Pogacsics Krisztiánra a labdát, majd utóbbi tálalt önzetlenül a magyar válogatott támadó elé, aki nem is hibázta el a ziccert.