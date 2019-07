Rutinos játékossal erősíti a védelmét a Rákóczi FC

Aljosa Vojnovic személyében horvát utánpótlás-válogatottat igazolt a Kaposvári Rákóczi FC. A labdarúgó legutóbb a másodosztályt megnyerő ZTE csapatában futballozott.

Rutinos védekező középpályást igazolt a Kaposvári Rákóczi FC, ugyanis Aljosa Vojnovic is zöld-fehérbe öltözik. A 33 esztendős labdarúgó az előző szezonban a szintén élvonalba jutó ZTE FC játékosa volt, de nem hosszabbította meg szerződését a zalaiakkal. A horvát, de magyar felmenőkkel is rendelkező labdarúgó a Zalaegerszeg színeiben hét másodosztályú mérkőzésen lépett pályára, melyeken két gólt szerzett.

Aljosa Vojnovic húzóembernek számított, azonban előző év augusztusában, pont a Rákóczi ellen vívott bajnokin egy rossz mozdulat következtében keresztszalag-szakadást szenvedett, így a szezon hátralévő részében már nem léphetett pályára. A középpályás a horvát NK Osijek saját nevelésű játékosa. Az eszéki csapaton kívül szerepelt a román Dinamo Bucuresti és a szintén horvát Slaven Belupo és Istria 1961 együtteseinél is, mielőtt Zalaegerszegre igazolt. A középpályás a horvát utánpótlás-válogatottban 14 alkalommal lépett pályára.

– Nagy lehetőséget kaptam a Rákóczitól, de úgy vélem közösen választottuk egymást – mondta Aljosa Vojnovic. – Bízom benne, hogy az előző évhez képest sérülésmentes szezon előtt állok. Nagyon motivált vagyok, hogy az első osztályban játszhatok majd. Mindenki keményen edz, remek előszezont futunk, a stáb kihozza belőlünk a legjobb képességeinket. – Úgy gondolom, hogy a pályán bármi megtörténhet – mondta a játékos arra a kérdésre, hogy mit vár az NB I.-es szezontól, bent marad-e a Rákóczi.

A védekező középpályás eddig két előkészületi mérkőzésen lépett pályára a Rákócziban, melyeken teljesítményével meggyőzte a kaposváriak szakmai stábját. A somogyi klub egy plusz egy éves megállapodást kötött a labdarúgóval.

Tömösvári marad a somogyiaknál

A kaposvári klubbal kapcsolatos további hír, hogy Tömösvári Bálint még egy évig a Rákóczi FC csapatát erősíti. A fiatal támadó továbbra is kölcsönben szerepel majd a somogyi megyeszékhelyen, hiszen a Budapest Honvéd labdarúgója. A 21 éves játékos – aki korábban magyar bajnoki címet is szerzett a Honvéddal – az előző szezonban 28 bajnoki, illetve két Magyar Kupa mérkőzésen lépett pályára a Rákóczi mezében, melyeken háromszor volt eredményes. Tömösvári Bálint több magyar korosztályos válogatottban is meghívást kapott.

A kaposvári klub újabb játékos távozását jelentette be, hiszen a fiatal Herzsenyák Áron máshol folytatja pályafutását. A csatár poszton bevethető labdarúgót az előző bajnoki évadban sérülés is hátráltatta, így kevés mérkőzésen tudott pályára lépni. A most 20 éves játékos a 2017/2018-as szezonban még jobbára az U19-es csapatban szerepelt, de a harmad­osztályú bajnokikon is lehetőséget kapott.