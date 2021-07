Senánszky aranyérmet nyert a vb nyitónapján

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára kukába dobná az Alaptörvényt (videó)

Kezdetét vette az oroszországi Tomszkban a felnőtt uszonyosúszó világbajnokság. Három sportolót is delegált a tizenhatos magyar válogatottba a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE. Sőt, ha azt is hozzávesszük, hogy Varga Krisztina személyében van egy kaposvári, de már egri színekben versenyző úszó is a keretben, akkor kijelenthetjük, hogy igen erős a somogyi mag a nemzeti csapatban, amely remekül kezdte az első versenynapot.

Senánszky Petra (Debreceni Búvárklub) ugyanis arany-, míg Varga Krisztina (Egri Búvár- és Vízisport Klub) ezüstéremmel zárt 100 méteres uszonyos gyorsúszásban. Mellettük Mozsár Alex (Mátrai Erőmű Búvárklub) második helyen ért célba 400 méteres felszíni úszáson, s Bukor Ádám (Győri Búvárklub) is begyűjtött egy bronzot ezen a döntőn.

Hamlin Matthew két versenyszámban is rajthoz áll hétfőn: 100 méteres felszíni úszáson a 17. helyen csapott célba, míg a 4×50 méteres MIX felszíni váltóval a nyolcadik helyet szerezte meg. Utóbbi szám különlegessége, hogy Matthew számára csak egy héttel a rajt előtt derült ki, hogy a szövetségi edzők szeretnék, ha ő is a váltó tagja lenne és Gruber Kornél (Bácsvíz KVSC), Suba Sára (Debreceni Búvárklub), valamint Varga Krisztina (Egri Búvár- és Vízisport Klub) társaságában vinné sikerre a magyar válogatottat. Az éremszerzés ugyan nem sikerült a MIX csapatnak, de a döntős helyezés összejött.

Az adorjánosok további programja

Július 7. szerda: előfutam (4:30 órátóltól) 400 m uszonyos gyorsúszás – Stalder Csenge; 400 m uszonyos gyorsúszás – Lengyeltóti Bence; 4x200m felszíni váltó tagjaként Hamlin Matthew. Július 8. csütörtök: előfutam (4:30 órától) 4x100m felszíni váltó tagjaként Hamlin Matthew. Klein Péter

Kiválóan kezdtek a magyarok a tomszki világbajnokságon