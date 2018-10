Sikerrel rajtoltak hazai pályán a kaposvári férfiak

A nyitójátszma még szoros volt, utána viszont kiütötte gödöllői ellenfelét a hazai premieren a nyáron alaposan átalakult 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem csapata, amelyből hiányzott a sérült Leidgeb Noémi és Kanizsai Dorottya.

Igencsak megilletődötten kezdett a nyáron alaposan átalakult kaposvári együttes a hazai premieren, így aztán 0–4-nél már magához is kérette játékosait Szasa Nedeljkovics. A folytatásban is jobbára küszködött az 1. MCM-Diamant társulata a jól mezőnyöző gödöllői egylet ellen. A hajrában aztán a Miklai Zsanett, Nevena Iricanin alkotta magyar-szerb tengely révén ellépett ellenfelétől a kaposvári egylet, az első szett végét pedig a nem sokkal korábban csereként érkezett Szívós Ildikó ásza jelentette.

A behúzott nyitójátszma mintha megnyugtatta volna a házigazda somogyi együttest. Egyre csak nőtt a különbség a két csapat között, s bár a végén láthatóan lazítottak a hazaiak – három szettlabdát is hárítottak a vendégek –, ám így is kiütés lett a vége.

A harmadik, utolsó felvonásban is végig nyomasztó fölényben játszott az 1. MCM-Diamant. Kristina Cesjlar jól mozgatta a csapatát, a szintén nyáron érkezett Vacsi Evelintől és Császár Norinától is láttunk szépségdíjas megoldásokat, míg a liberó Hegyi Bianka és a meccs vége felé pályára került Kalmár Viktória most esett át az NB I.-es tűzkeresztségen.

1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem–Penta-Gödöllői RC 3–0 (22, 13, 14)

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 300 néző. V.: Soltész, Vári.

1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem: Cesjlar (3), Császár N. (8), Harmath (4), Miklai (11), Iricanin (16), Vacsi (11). Csere: Hegyi B. (liberó), Héri (liberó), Szívós I. (2), Horváth A. (1), Kalmár V. (–). Vezetőedző: Szasa Nedeljkovics.

Penta-Gödöllői RC: Nagy K. (1), Körtvélyessy (5), Hackl (5), Ludmán (5), Dégi (5), Széles (9). Csere: Kovács A. (liberó), Horváth P. (–), Vecsey (–), Halla (3), Király A. (–), Tettamanti (–). Edző: Grózer György.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 0–4, 2–6, 8–6, 10–8, 13–15, 17–20, 22–22, 25–22 (24 perc).

2. játszma: 5–3, 6–4, 14–4, 20–8, 24–10, 25–13 (20 perc).

3. játszma: 3–3, 6–3, 10–6, 15–7, 20–10, 24–13, 25–14 (21 perc).