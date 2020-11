Sikerült az atádi pontszerzés a ZTE ellen

Zalaegerszegre látogatott a sereghajtó Nagyatádi FC, amely a legutóbbi fordulóban elért döntetlenje után a ZTE II. ellen is pontszerzési szándékkal lépett pályára vasárnap délelőtt.

Az első negyed órában azonban a hazaiak akarata érvényesült, de hiába alakítottak ki több helyzetet, s ziccert is nem tudták megszerezni a vezetést. A nagyatádiak kapusa, Czebei Ádám ugyanis több nagy bravúrt bemutatva őrizte a gólnélküli döntetlent. Védéseinek pedig az adott igazi jelentőséget, hogy a dél-somogyiak az első játékrész hajrájában megszerezték a vezetést: Mózsi Miron hozta helyzetbe Jerkovic Markot, akinek a lövését még szögletre tudták menteni a hazaiak. Galamb Dávid sarokrúgása után viszont már tehetetlen volt a ZTE II. védelme, hiszen Koósz Ádám mindenkit megelőzve, egy méterről lőtt a kapuba. A szünet előtt próbálkozott az egyenlítéssel a zalai gárda, de Papp László léc alá tartó szabadrúgását is kitolta Czebei Ádám.

A második félidőben folytatódtak a hazai rohamok, de ekkor már a nagyatádiaknak is egyre több lehetőségük akadt a kicsit kinyíló zalaiak ellen. Nikolic Vukan és Galamb Dávid helyzeténél is Köcse Bence bravúrjai kellettek ahhoz, hogy a Nagyatád ne növelje előnyét, de ezek a helyzetek megbosszulták magukat, hiszen egy kontra után Fehér Barnabás lerázta magáról védőjét, majd a kifutó Czebei Ádám mellett is elvitte a labdát, s higgadtan gurított a kapuba. A folytatásban kiegyenlített zajlott a pályán, mind a két csapat előtt adódtak helyzetek,

ZTE FC II.–Nagyatádi FC 1–1 (0–1)

Zalaegerszeg, 80 néző. V.: Juhász B. (Halmai, Holpár).

ZTE FC II.: Köcse – Földvári, Sebestyén, Bekő, Hegedűs O. – Papp L., Németh E., Kun B., Molnár D. (Pál, 72. p.) – Fehér B., Zimonyi. Vezetőedző: Bozsik Péter.

Nagyatádi FC: Czebei – Kis P., Horváth F., Sághy, Kovács K. – Koósz, Palkovics – Galamb (Szántó, 77. p.), Jerkovic, Mózsi (Kollár, 67. p.) – Nikolic V. Vezetőedző: Papp Zoltán.

Gólszerzők: Fehér B. (53. p.), illetve Koósz (41. p.).

Sárga lap: Németh E. (36. p.), Sebestyén (63. p.), Bekő (67. p.), Földvári (71. p.), illetve Koósz (21. p.), Horváth F. (68. p.).