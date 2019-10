Sima győzelemmel hangolt a Diamant a tévés rangadóra

Öt perc híján egy óra alatt nyert 3:0 arányban az 1. MCM-Diamant Kaposvár extraligás női röplabdacsapata a Magyar Kupa nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, az NB I.-es újonc Székesfehérvár otthonában. A visszavágót a jövő kedden játsszák a Kaposvár Arénában.

A bajnokságot két szép győzelemmel kezdő Diamant-lányok a Magyar Kupa nyolcaddöntőjének első felvonását is komolyan vették, és a várakozásoknak megfelelően magabiztosan győztek három szettben. Az elmúlt hetekben jól teljesítő fehérváriak ezúttal nem tudtak kibontakozni, és tizenöt, tíz, majd tizenhét pontig jutottak. A kaposváriak legeredményesebb játékosa a tizenkettő egységig jutott Szűcs Kinga volt, és örömteli, hogy a Kaposvári Röplabda Akadémia tizenhat esztendős reménysége, Tóth Jázmin másfél játszmán keresztül a pályán volt, és letette a névjegyét a nagyok között is. A visszavágót október 29-én, 18 órától játsszák a somogyi megyeszékhelyen, a Kaposvár Arénában.

A mérkőzés érdekessége volt, hogy Tálas Zsuzsanna, a magyar válogatott és a Diamant első számú feladója nézett farkasszemet édesanyja, Fésüs Irén tanítványaival. A kiváló szakember amúgy a RÖAK edzője is.

Női röplabda Magyar Kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés

Székesfehérvári MÁV Előre SC–1. MCM-Diamant Kaposvár 0–3 (-15, -10, -17)

Székesfehérvár. V.: Mezőffy, Nagy L.

1. MCM-Diamant Kaposvár: Djuric (10), Tálas 2, Matic (5), Sipic (6), Klisura (10), Szűcs K. (12). Csere: Szpin, Hegyi (liberók), Kalmár (1), Tóth J. (2), Horváth A. (4). Vezetőedző: Sasa Nedeljkovic. Másodedzők: Böcz Dávid és Vajda Tamás.

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 6–8, 12–16, 15–21. 2. játszma: 3–8, 6–16, 8–21. 3. játszma: 6–8, 11–16, 16–21.

– Jók voltunk az első szettben, amíg bírtuk tartani a lépést testben, fejben, lélekben – nyilatkozta a fehervarvollay.hu-nak Fésűs Irén, a hazaiak vezetőedzője, aki amúgy a somogyiak feladójának Tálas Zsuzsannának az édesanyja. – A liberónk, Kovács Evelin mezőnymunkája nagy segítségünkre volt. Sajnos már 0–2 az állás az anya-lánya párharcban.

– Úgy vállaltuk ezt a mérkőzést, hogy pár nap múlva nyíregyházi rangadót játszunk a bajnokságban – fogalmazott Nedjelkovics Sasa a honlapon. – Amiért jöttünk Székesfehérvárra, azt sikerült teljesíteni.

Nehezebb ellenfél vár a lányokra

Legyőzte tehát a székesfehérvári MÁV Előre együttesét a Diamant, ám csütörtökön 20 órakor az extraligában egy sokkal nehezebb ellenfél vár az együttesre, nevezetesen a Magyar Kupa címvédője, a bombaerős FATUM Nyíregyháza. De kijelenthető a legfelsőbb osztályban már nincs könnyű ellenfél, hiszen mindegyik gárda, mely ott van a legjobbak között, okozhat meglepetést.

A somogyi lányok pedig azért dolgoztak kőkeményen az előző szezonban, hogy olyan összecsapásokon léphessenek pályára, mint például a nyírségiek elleni lesz és abban biztosak lehetünk, hogy mindent meg fognak tenni azért, hogy a lelkes szurkolótáboruk előtt legyőzzék neves riválisukat. Hiszen, ahogy az egyesület vezetősége fogalmazott, ott akarnak lenni a legjobbak között, s ennek megfelelően is igazolt a kaposvári csapat. Olyan röplabdázók érkeztek, akik tényleg erősítést jelentenek: Tálas Zsuzsanna, Szpin Renáta, Sara Klisura, Dubravka Djurics, Lorena Sipics és Tanja Matics személyében is olyan sportoló érkezett a Diamanthoz, akinek a keze a kiélezett szituáció(k)ben sem remeg meg. A lányokat a szabadkai mester, Sasa Nedeljkovic kovácsolta igazi csapattá. Az eredmények eddig őket igazolják, hiszen a nyitányon megverték a Kántor Sándor vezette UTE gárdáját, majd idegenben átgázoltak a szombathelyi Hungast-Haladáson.

Most azonban egy olyan alakulat érkezik a Kaposvár Arénába, melyet a szakma egyöntetűen bajnokesélyesnek tart, igaz a pontvadászat kezdete előtt a Diamantot is, mint titkos favoritot emlegették. Ehhez nagyban hozzájárult, a kiváló igazolásokon kívül, hogy a felkészülés során, többek között, legyőzték a bajnoki címvédő Vasast is. Ahhoz, hogy a lányok legyőzzék a kupa címvédőjét, szükségük lesz a szurkolókra is, a közösségi médiában a kaposvári ultrák már jelezték, ott lesznek és segíteni fogják a somogyi hölgykoszorút.

Parázs csatára lehet tehát számítani csütörtök este, s a találkozó jó hírverése lehet a női röplabdának, hiszen az M4 Sport közvetíti a két kiváló együttes összecsapását.