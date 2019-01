Sima győzelmet aratott az SKC a Budaörs ellen

Hozta a kötelezőt a Siófok KC a kiesés ellen küzdő Budaörs ellen, a végeredmény a hazaiakra nézve hízelgő, akik a második félidőt meg tudták nyerni. A balatoniak mindkét kapusa Dedu és Solberg is betalált a hazaiak hálójába.

Edzőmeccs jellege volt a találkozónak; könnyed tempóban, felforgatott felállásban, kulcsjátékosokat pihentetve, végig vezetve hozták a magabiztos sikert a vendégek egy nem túl színvonalas mérkőzésen. A nyolc gól nem fedi a két klub közi különbséget, ám vélhetően Kobeticéknak sem könnyű egy ilyen bajnokira felpörögni és végig koncentrálni. A találkozót négygólos előnnyel kezdték (1-5), ám ezen átlendülni csak húsz perc után sikerült, aztán a szünetig meg sem álltak kilencig.

Az első félidőben támadásban Gonzalez és Nze Minko voltak a legeredményesebbek négy-négy góllal, igaz az utóbbi, Bajnokok Ligája címvédő Győrrel kapcsolatba hozott átlövő egyik találata büntetőből esett. A siófokiak francia világbajnoka ezúttal nem rontott büntetőt, háromból hármat értékesített!

Ebben a nyitó játékrészben Solberg remekül védett, ám félidőben Dedu váltotta, aki az előbbihez hasonlóan szinten szerzett gólt! Dedu is jól teljesített, ám a második félidőt – a nagy előny birtokában – már sokkal könnyebben vették a balatoniak és jöttek a hétméteresek és a kiállítások is. Ez utóbbiaknak volt köszönhető az ekkor kapott tizenhat gól, ami azért sok egy, a bajnoki tabellán csak tizenharmadik Budaörssel szemben harminc perc alatt. A második félidőt el is vesztették, igaz ennek ezúttal nem volt semmi jelentősége.

A fordulás után nem volt igazi vezér támadásban, az orosz Khmyrova volt a legeredményesebb hárommal, Böhme, Aoustin, Kobetic és Perianu pedig két-két akciógóllal zárt.

Moyra-Budaörs – Siófok KC 23-31 (7-16)

Budaörs, 900 néző. Vezette: Felhő, Öcsi.

Budaörs: Sipeki – Dávid-Azari 3(1), Hornyák 2, Pálos-Bognár 1, Zsigmond 1, Gerháth 3, Mézes 2. Csere: Wéninger (kapus), Hajduch 1, Pásztor 2, Soós, Braun 2, Ertl 3(2), Csáki, Horváth L. 3. Edző: Neukum Tamás.

SKC: Solberg 1 – Böhme 4, Drabik 1, Perianu 3, Kobetic 2, Nze Minko 6(3), Aoustin 3. Csere: Dedu (kapus) 1, Khmyrova 4, Gonzalez 4, Jezic 2, Geiger, Wald. Edző: Tor Odvar Moen.

Kiállítások: 6(4), illetve 12(6) perc.

Hétméteresek: 4/3(1/-), illetve 3/3(1/1)