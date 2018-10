Simán nyerték Eger elleni meccsüket a balatoni kézisek

A legek mérkőzése volt az egri, hisz a balatoniak mindössze négy gólt kaptak a második félidőben. A tíz dobott gól az egriektől negatív rekord, ahogy a húszgólos vereségük is.

Túl vannak rajta; a balatoniak letudták az egri kirándulást, mely remélhetőleg – a békéscsabai mérkőzéssel együtt – jól szolgálta a felkészülést a következő, fontos feladatokra, mint az EHF Kupa párharc a Vác ellen, illetve az azt követő Győr és Kisvárda elleni bajnokikra!

A védekezést bizonyára sikerült begyakorolni, hisz az első félidőben hét, a másodikban mindössze négy gólt lőttek a házigazdák. A DVSC elleni első félidőben kapott hat gólt volt eddig a legkevesebb, amit a siófokiak kaptak, most ezt sikerült túlszárnyalni az egri második félidőben kapott néggyel. A negyedik ráadásul másfél perccel a vége előtt esett, amikor emberhátrányban voltak a főiskolások. Kár érte, ám így is remek eddig a szezonban egyedülálló teljesítmény, amit védekezésben produkált a csapat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A különbség persze lehetett volna nagyobb is, ám támadásban – főként az első félidei tizenháromnak köszönhetően – „csak” harmincegy gól jött össze, ami azonban így is húszgólos sikert hozott. Lehetett volna ez több is a harmincegynél, ha például a beálló Leiner kapus – ilyen vereség után furcsa ezt mondani – nem teljesít jól. Az Érd, az Alba és a Budaörs is több gólt dobott az egrieknek, ám ezúttal vélhetően nem ez volt a lényeg! A gólszerzők közé siófoki oldalon ezúttal egy tucatnyiak fel tudtak iratkozni, a fiatal szélső Sárosi például négyszer is be tudott találni. Ebben a bajnokságban még nem szerzett gólt, a legutóbbiban pedig háromig, így egyértelműen a fiatal szélső meccse volt ez a találkozó.

Eszterházy SC Eger – Siófok KC 11-31 (7-13)